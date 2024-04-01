"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею: покупать акции НоваБев с целью 5950 руб

"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею "покупать акции "НоваБев Групп" с целью 5950 рублей за штуку", открытую 6 октября 2023 года, сообщается в комментарии аналитиков.

"1 апреля 2024 года цена бумаги компании достигала 5913 рублей. Закрываем инвестидею. Итоговая доходность за шесть месяцев составила 9% без учета комиссии", - указывают эксперты

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