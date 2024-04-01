"Тинькофф Инвестиции" сохраняют позитивную оценку бумаг X5 Retail Group с прогнозной стоимостью на уровне 3260 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков.

"Кроме того, в базовом сценарии мы ожидаем, что ритейлер может выплатить за 2023 год около 232 рублей на расписку (примерно 7,8% дивидендной доходности). Однако если X5 решит поделиться с акционерами накопленной прибылью прошлых лет, то размер дивидендов может вырасти до 570 рублей - 19,1% доходности к текущей цене", - указывают эксперты.

"Минпромторг в конце прошлой недели подал на X5 заявление в Арбитражный суд Московской области о приостановлении корпоративных прав в отношении российской дочки компании ("Корпоративный центр Икс 5"). Поводом стал закон об экономически значимых организациях (ЭЗО). Правительство утвердило список ЭЗО, в который вошла российская часть бизнеса голландской X5 Retail Group, 1 марта 2024 года, - констатирует эксперт. - Закон об ЭЗО предполагает принудительную редомициляцию иностранных компаний в Россию. Инвесторы ожидают возврат компании к дивидендным выплатам после окончания процесса переезда. Он может занять около четырех месяцев, после чего должны запуститься торги акциями российской компании с листингом на Московской бирже. Однако площадка уже в понедельник объявила о приостановке торгов расписками X5 с 5 апреля в связи с открытым судебным делом".

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