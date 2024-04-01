Индекс Мосбиржи, вероятно, вырастет до 3400-3450п до конца 1П24 - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи, вероятно, достигнет диапазона 3400-3450 пунктов до конца первого полугодия текущего года, прогнозирует ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"На торгах в понедельник индекс обновил более чем двухлетний максимум и вернулся на уровни начала февраля 2022 года. Причин для позитивной динамики несколько. Во-первых, это сильные результаты большинства крупных корпораций за 2023 год по МСФО. Во-вторых, это рекомендации советов директоров многих компаний годовым общим собраниям акционеров по дивидендам, а также утверждение параметров этих выплат и начало их проведения. В-третьих, это поручение президента РФ В. Путина к правительству до 2030 года удвоить капитализацию российского фондового рынка, доведя ее до 66% ВВП", - отмечает эксперт инвесткомпании.

"Среднесрочный тренд на российском фондовом рынке также выглядит растущим. Мы прогнозируем успешные финансовые результаты крупных компаний за первый квартал благодаря высоким ценам на сырье и уверенному увеличению объемов производства ведущих отраслей промышленности, а также благополучного состояния отечественной сферы услуг. Важно отметить, что с начала года добывающая промышленность, которая в 2023 году показала не слишком уверенные результаты, с начала года демонстрирует рост, и это может положительно отразиться на операционных и финансовых результатах компаний отрасли, - указывает Мильчакова. - Кроме того, ряд эмитентов, ранее зарегистрированных за рубежом, уже завершили процесс редомициляции в Россию. Таким образом, фактор "навеса" акций после возобновления торгов как российское юрлицо у многих из них исчерпан, что повышает их инвестиционную привлекательность".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.