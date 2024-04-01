"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "Мечела" ввиду сильного FCF (свободного денежного потока) и перспектив дальнейшего снижения долговой нагрузки эмитента, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала Дмитрия Глушакова, Никанора Халина и Ивана Сальковского.

"По нашим оценкам, при текущих ценах и курсе рубля бумаги "Мечела" торгуются на уровне EV/EBITDA 12M 4,3x и P/E 12M 4,3x, генерируя более 20% доходности по FCF в следующие двенадцать месяцев", - указывают эксперты.

Финансовые результаты компании за 2023 год по РСБУ подтверждают "запас" суммы чистых активов (СЧА) для выплаты дивидендов на привилегированные акции, отмечают аналитики. "СЧА металлурга составила 14,4 млрд руб. - выше уставного капитала (5,6 млрд руб.). Напомним, что из устава "Мечела" следует, что компания не вправе объявлять дивиденды, если в случае их выплаты СЧА станет меньше размера ее уставного капитала. Хотя выполнение этого требования не гарантирует объявления дивидендов, "запас" СЧА для выплаты дивидендов на конец 2023 года составляет 61 руб. на одну привилегированную акцию компании, что технически достаточно для выплаты 32 руб. на бумагу (11% доходности) по итогам прошлого года", - пишут эксперты телеграм-канала в обзоре.

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