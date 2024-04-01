Ориентир для S&P 500 на понедельник - диапазон 5240-5290п - Freedom Finance Global

Ориентиром для индекса S&P 500 на понедельник является диапазон 5240-5290 пунктов, потенциал роста в целом сохраняется, сообщается в обзоре аналитика Freedom Finance Global Виталия Кононова.

"Фьючерсы на индексы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ перед началом основной сессии растут, что указывает на вероятность продолжения позитивной динамики. Этому же способствуют совокупность устойчивых макроэкономических данных (PCE без негативных сюрпризов), оптимистичные ориентиры в отношении EPS и позитивный сантимент. Баланс рисков перед началом торгов оцениваем как положительный, в начале дня участники рынка будут отыгрывать пятничный релиз данных PCE, - отмечает эксперт. - Ориентир для индекса S&P 500 на понедельник - диапазон 5240-5290 пунктов. Таким образом, предстоящая сессия на американских фондовых площадках обещает быть спокойной. S&P 500 по-прежнему движется в рамках устоявшегося локального восходящего канала в области исторических максимумов. Потенциал роста сохраняется. На этой неделе в фокусе внимания "быков" будет психологически значимый уровень 5300 пунктов. Поддержкой может выступить отметка 5175 пунктов".

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