"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею: покупать акции ЕМС с целью 1000 руб

"Газпромбанк Инвестиции" досрочно закрыл торговую идею "покупать акции "Европейского медицинского центра" (ЕМС) с целевой ценой 1000 рублей за штуку" с инвестиционным горизонтом на апрель 2024 года, открытую 2 февраля 2024 года, сообщается в комментарии аналитиков.

В начале февраля 2024 года аналитики выпустили инвестидею на фоне переезда компании и ожидания выплат дивидендов, в том числе за пропущенные периоды. Акции компании стоили 859 рублей за одну ценную бумагу. Однако спустя месяц стало известно о выходе собственников ЕМС из активов и продаже сети клиник топ-менеджменту компании, что, по мнению экспертов, может повлиять на размер ожидаемых дивидендов.

"1 апреля 2024 года цена акций компании достигла 937 рублей за одну бумагу. Мы закрываем инвестидею. Итоговая доходность за два месяца составила 9% без учета комиссии", - указывают стратеги сервиса.

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