"БКС мир инвестиций" ("БКС МИ") позитивно оценивает перспективы акций "Мечела" на фоне финансовых результатов по РСБУ за 2023 год, отмечается в обзоре инвесткомпании.

"Компания показала чистую прибыль в размере 6,6 млрд руб. против убытка в 33 млн руб. в 2022 году. Кроме того, впервые за долгие годы была отражена нераспределенная прибыль (против непокрытого убытка ранее) в размере 2,6 млрд руб. Наконец, стоимость чистых активов превысила уставный капитал компании и составила более 14 млрд руб. Напомним, что отчетность по РСБУ является неконсолидированной и отражает результаты деятельности только холдинга ПАО "Мечел". Данные по РСБУ за прошлый год де-юре позволяют компании выплатить дивиденды на "префы", которые в теории могут составить 32 руб. на акцию с доходностью 10,5%. Окончательное решение, вероятно, будет принято в мае. Продолжаем смотреть позитивно на компанию в ожидании восстановления производственных результатов и снижения долга", - пишут аналитики.

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