"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Lennar с целью $194

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Lennar Corp. с целевой ценой $194 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,8%, стоп-приказ: $164,9, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики относят к факторам роста позитивные данные последней отчетности, согласно которым рост EPS Q/Q составил 24,97%, и позитивные данные по Forward P/E (10.61). "С технической точки зрения котировки акций преодолели абсолютный исторический максимум на уровне сопротивления $167,49 и формируют сигналы к потенциальному продолжению восходящей тенденции. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $164,9 риск на портфель составит 0,41%. Соотношение прибыль/риск 3,11", - указывают эксперты "Финама".

Lennar Corporation - американская компания, занимающаяся строительством домов. По состоянию на 2023 год компания заняла второе место по количеству проданных домов в США.

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