"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг X5 Retail, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.

"Минпромторг подал заявление в суд о приостановке корпоративных прав холдинга X5 в отношении компании ООО "Корпоративный центр Икс 5". Ранее ООО было внесено в список ЭЗО. Попадание в список означает, что по решению суда холдинговая структура может быть временно исключена из структуры владения российским бизнесом, - отмечает Михайлин. - В ходе данного процесса владельцам ГДР X5 должны быть переданы акции российской структуры пропорционально их доле. Мы полагаем, что процесс может двигаться довольно быстро в случае принятия судом соответствующего решения и займет до 6 месяцев. Мы считаем, что после смены головной компании X5 сможет быстро вернуться к выплате дивидендов. Наша текущая рекомендация для расписок группы - "покупать". Последняя целевая цена 3030 руб. была достигнута и требует пересмотра".

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