"Финам" открыл торговую идею: покупать акции MD Medical Group с целью 1200 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции MD Medical Group с целевой ценой 1200 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19,4%, стоп-приказ: 920 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Чистая прибыль MD Medical Group по МСФО за 2023 год составила 7,82 млрд руб., увеличившись на 65,7% по сравнению с 4,72 млрд руб. в предыдущем году, отмечают аналитики. Выручка увеличилась на 9,6% до 27,63 млрд руб. против 25,22 млрд руб. годом ранее.

"С технической точки зрения цена находится в растущем тренде, двигаясь к максимальным значениям. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 920 руб. риск на портфель составит 0,42%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,29", - указывают в "Финаме".

Группа компаний MD Medical - один из ведущих участников на рынке частных медицинских услуг в России. Начав свою историю с медицинской помощи в сфере женского здоровья и педиатрии, компания уже несколько лет успешно реализует курс на многопрофильность, с каждым годом расширяя спектр направлений в лечении пациентов.

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