Справедливая доходность нового выпуска бондов "ЭР-Телекома" составляет 17% - инвестбанк "Синара"

Справедливая доходность нового выпуска 5-летних облигаций АО "ЭР-Телеком Холдинг" серии ПБО-02-06 находится на уровне 17% годовых, говорится в комментарии аналитика инвестиционного банка "Синара" Александра Афонина.

"ЭР-Телеком Холдинг" планирует 4 апреля собрать заявки на облигации серии ПБО-02-06 объемом 7 млрд руб. Срок обращения - 5 лет, срок до оферты - 2 года. Купонный период - 30 дней. Ориентир по доходности - не выше значения КБД на сроке 2 года + 375 б. п. По состоянию на конец пятницы заявленный ориентир соответствовал доходности на уровне 17,4% годовых. Ориентируясь на обращающиеся бумаги и на недавние размещения облигаций эмитентов с сопоставимым уровнем кредитного рейтинга, мы считаем, что справедливая доходность выпуска находится в районе 17% годовых", - пишет эксперт.

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