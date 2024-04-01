"Финам" снизил рейтинг бумаг NetEase до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций и депозитарных расписок NetEase Inc. с "покупать" до "держать", прогнозные стоимости бумаг составляют 176 гонконгских долларов (HKD) за штуку (потенциал роста - 8,3%) на Гонконгской бирже и $112,4 за штуку (потенциал роста - 8,6%) на Нью-Йоркской фондовой бирже соответственно, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Никиты Степанова.

"NetEase последний год показывала лучшую динамику, чем индекс Hang Seng. С апреля 2023 года индекс снизился на 16%, а акции выросли в стоимости на эту же величину. С момента нашего последнего прогноза компания публиковала отчеты, которые в целом были в рамках ожиданий. Мы также считаем NetEase неплохой компанией в IT-секторе Китая, однако на сегодняшний день "апсайд" для ее акций выглядит ограниченным, - указывает эксперт. - При оценке стоимости акций и ADS мы опирались на прогнозные мультипликаторы P/E, EV/EBITDA и EV/S компаний-аналогов в КНР и США и собственные исторические мультипликаторы компании за последние два года".

NetEase Inc. - одна из ведущих китайских интернет-компаний, входит в число крупнейших игровых компаний мира по размеру выручки и охвату аудитории.

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