Дивдоходность "префов" Сургутнефтегаза за 2023г может составить 20% - "БКС МИ"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") нейтрально оценивает перспективы цены привилегированных акций "Сургутнефтегаза" и негативно обыкновенные бумаги эмитента, дивидендная доходность "префов" по итогам 2023 года может составить 20%, сообщается в материале аналитиков.

"Эмитент отчитался о результатах за 2023 год по РСБУ. Выручка составила $26,1 млрд (2,22 трлн руб.), что оказалось на 2% ниже нашего прогноза. Чистая прибыль составила $15,7 млрд (1,33 трлн руб.) - на 10% выше нашего прогноза. Как и в недавней квартальной отчетности, компания не указала некоторые детали о так называемой "кубышке", в частности, ее объем в виде наличных средств на банковских депозитах, - пишут эксперты в обзоре. - Мы считаем результаты позитивными для держателей привилегированных акций "Сургутнефтегаза" и нейтральными для держателей обыкновенных бумаг, поскольку низкие ожидаемые дивиденды на "обычку" не зависят от финансовых результатов".

"Годовые дивиденды на "префы" могут составить 12,3 руб. на акцию. Исходя из размера раскрытой чистой прибыли, мы повысили прогноз дивидендов на "префы" на 10% - с 11,2 руб. (дивдоходность - 18%) до 12,3 руб. (20%). Наша оценка дивидендов на "обычку" не изменилась и составляет 0,82 руб. на акцию (дивдоходность - 3%)", - указывают аналитики инвестомпании.

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