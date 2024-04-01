"Финам" понизил рейтинг акций Lam Research до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг акций Lam Research с "держать" до "продавать", повысив целевую цену до $817 за штуку, что предполагает потенциал падения 16% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Lam Research сохраняет потенциал для долгосрочного роста за счет укрепления технологического лидерства и грамотного позиционирования своей продукции, - отмечает аналитик Гордей Смирнов. - Тем не менее на горизонте 12 месяцев мы считаем, что спрос на полупроводниковое оборудование будет восстанавливаться не так быстро, как хотелось бы. Данный фактор в сочетании с существенными внешними рисками для бизнеса Lam делает акции компании непривлекательными на текущих уровнях".

Lam Research - американская компания, занимающаяся производством оборудования для изготовления полупроводниковых чипов. Помимо непосредственного производства оборудования, Lam предоставляет услуги по его обслуживанию.

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