Рынок акций РФ утром обновил максимум индекса МосБиржи с февраля 2022г, лидируют Х5 и "Полюс"

Москва. 1 апреля. Рынок акций РФ утром в понедельник продолжил подъем на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры и высокой нефти (Brent торгуется выше $87 за баррель), а также на дивидендных ожиданиях. Индекс МосБиржи достиг 3360 пунктов и обновил максимум с февраля 2022 года; в лидерах роста выступают обновившие максимумы расписки Х5 на новостях, а также бумаги золотодобывающих компаний во главе с ПАО "Полюс" на фоне рекордных цен на золото.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3360,1 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1146,2 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4%.

Доллар стоит 92,35 рубля (-0,14 рубля).

Расписки X5 Retail выросли на 7,5%, до 3166 рублей.

В минувшую пятницу X5 Retail сообщил, что Минпромторг РФ уведомил X5 о подаче заявления в Арбитражный суд Московской области о приостановлении корпоративных прав холдинговой компании в отношении ООО "Корпоративный центр Икс 5" (MOEX: FIVE). Ранее ООО попало в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), что предполагало возможность передачи долей участия в российских организациях конечным владельцам.

В случае удовлетворения иска произойдет распределение акций ООО между держателями GDR и конечными собственниками X5. Кроме того, предполагается, что по завершению суда "дочка" получит листинг на МосБирже.

Также выросли акции ПАО "Полюс" (+4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,2%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1% и +0,8% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +0,8% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,6%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,2%).

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в понедельник на рынке акций, скорее всего, будет преобладать рост цен, так как рубль сильно не ослабевает, инвесторы воодушевлены большим количеством позитивных отчетов за 2023 год, золото торгуется на исторических максимумах, а нефть дорожает.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", текущий позитив на рынке акций сохранится, так как предыдущий месяц индекс завершил на локальных максимумах. Ближайшей целью по индексу МосБиржи выступала отметка 3350 пунктов, которую рынок уже протестировал утром в понедельник.

Среднесрочной целью по индексу теперь выступает зона 3500-3600 пунктов, а поддержка сместилась в область 3200 пунктов. Сильным драйвером для рынка послужит приближение дивидендного сезона. Общая дивидендная доходность индекса сейчас составляет чуть ниже 10%, что значительно выше исторических 5-8%, отмечают аналитики "БКС МИ".

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что основное внимание будет сконцентрировано на бумагах Сбербанка - скоро наблюдательный совет должен дать рекомендацию по дивидендам за 2023 год. Сильно выглядят бумаги "ЛУКОЙЛа", здесь также можно ожидать дальнейшего роста, считает аналитик. В понедельник последний торговый день для акций "Норникеля" перед сплитом (возобновление торгов намечено на 8 апреля), при этом ощутимого влияния от дробления бумаг, скорее всего, не будет. Акции "Норникеля" очень популярны у частных инвесторов, поэтому сильного притока средств не должно быть, считает Головинов.

Расписки X5 Group подскочили после сообщений, что компания получила от Минпромторга заявление о приостановлении корпоративных прав на ее российскую дочернюю структуру. Это подготовка к принудительной редомициляции X5 Group после включения ее в список ЭЗО. Вероятно, рост акций в понедельник продолжится, так как Мосбиржа ввела запрет на короткие продажи, полагает аналитик ПСБ.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", активность на глобальных площадках может быть понижена на текущей неделе ввиду пасхальных каникул в ряде стран в понедельник и на фоне национальных выходных в Китае в конце недели. В связи с этим торговая активность и на российских площадках может быть снижена.

В среду будут опубликованы данные за февраль по розничным продажам и безработице в России. Статистические данные важны с точки зрения оценки потребительской уверенности и активности, что является важным индикатором для определения траектории денежно-кредитной политики.

Поддержку рынку акций РФ оказывает продолжающийся сезон отчетностей - на этой неделе результаты за 2023 год раскроют ГК "Астра" (MOEX: ASTR), АФК "Система", "ЭЛ5-Энерго" (MOEX: ELFV), "Софтлайн" (MOEX: SOFL), отмечают эксперты "Цифра брокер". Отдельные корпоративные истории также вселяют оптимизм: акции X5 Group в пятницу выросли на новости о том, что Минпромторг запустил процесс принудительной редомициляции ритейлера.

В пятницу начались торги акциями "Европлана" (MOEX: LEAS) (+0,9%, до 958,9 рубля) после IPO. Размещение прошло по верхней границе объявленного ценового диапазона (875 руб. за акцию), компания отметила "значительный интерес со стороны инвесторов", а совокупный спрос "многократно превысил" предложение. Это уже четвертое IPO на российском рынке с начала года, рынок ожидает новостей по следующим IPO, и текущий год может стать насыщенным для первичного рынка акций, полагают эксперты "Цифра брокер".

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 1,4%, южнокорейский Kospi подрос на 0,04%, китайский Shanghai Composite повысился на 1,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,3-0,7% во главе с фьючерсом на Nasdaq).

Биржи Австралии и Гонконга были закрыты в связи с пасхальными выходными, также в понедельник не работают биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы.

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в первом квартале опустился до 11 пунктов по сравнению с 13 пунктами в октябре-декабре прошлого года, говорится в сообщении Банка Японии.

Это первое снижение показателя за год. Между тем аналитики в среднем прогнозировали более значительное падение - до 10 пунктов, по данным Trading Economics.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в марте увеличился до 50,8 пункта по сравнению с 49,1 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление страны. Это максимальное значение показателя с марта прошлого года. Аналитики в среднем ожидали менее существенного подъема - до 49,9 пункта, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены умеренно растут после уверенного роста по итогам первого квартала.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $87,27 за баррель (+0,3% к уровню четверга), майская цена WTI - $83,48 за баррель (+0,4%).

Биржи NYMEX и ICE Futures были закрыты в пятницу, 29 марта, в связи со Страстной пятницей. Участники рынка ждут заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится позднее на этой неделе.

В марте Brent подорожала на 4,6%, WTI - на 6,3%, при этом подъем был зафиксирован по итогам третьего месяца подряд. В первом квартале цены выросли соответственно на 13,6% и 16,1%, согласно данным Dow Jones Market.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+9,8%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+9,7%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+8,4%), акции ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+7,6%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+6,7% и +11,5% "префы"), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+5,5%), расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (+5,4%), акции ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+4,5%), ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (+4,4%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+3,9%).

Подорожали расписки MDMG (+3,5%).

MD Medical Group Investments Plc (MDMG, управляет сетью клиник "Мать и дитя" (MOEX: MDMG)) в 2023 году, согласно аудированной отчетности по МСФО, увеличила показатель EBITDA на 16,3% - до 9,2 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка MDMG, как сообщалось ранее, увеличилась на 9,6% - до 27,63 млрд рублей. Чистая прибыль составила 7,82 млрд рублей, что на 65,8% больше, чем в предыдущем году. Динамика чистой прибыли по отношению к скорректированной чистой прибыли за 2022 год составила 30,3% (в 2022 году корректировки включали обесценение незавершенного строительства, основных средств и гудвилла на сумму 1,29 млрд рублей).

Подешевели акции ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-2,4%), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 23,83 млрд рублей (из них 3,22 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,82 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,49 млрд рублей на акции "Полюса").