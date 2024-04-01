Бумаги Акрона неинтересны для инвестиций в текущий момент - ПСБ

Бумаги "Акрона" не являются интересными для инвестиций в текущий момент, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Результаты эмитента за 2023 год оказались ожидаемо слабыми по сравнению с 2022 годом из-за снижения цен на азотные удобрения. Также компания получила значительный убыток по курсовым разницам в 18 млрд руб. против прибыли в 5,3 млрд руб. годом ранее. Несмотря на некоторое улучшение в 4К23, мы не считаем бумаги "Акрона" интересными для инвестиций в данный момент. Кроме того, мы прогнозируем низкие мировые цены на газ в текущем году, что может трансформироваться и в снижение цен на азотные удобрения", - пишут эксперты в комментарии.

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