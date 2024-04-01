Ключевые события понедельника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- биржи Европы и Гонконга закрыты на Пасху;

- окончательные индексы деловой активности в производственном секторе США за март от PMI (16:45 МСК) и ISM (17:00 МСК);

- "Московская биржа" изменит риск-параметры по ГДР X5 Retail Group;

- финансовые результаты "Мать и Дитя", "Софтлайн" за 4-й квартал 2023 года по МСФО;

- акции "Норникеля" последний день торгуются в режиме Т+1 перед сплитом.

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