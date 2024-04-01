Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "продавать" для акций Акрона

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "продавать" для акций "Акрона", сообщается в комментарии старшего аналитика Дмитрия Смолина.

"Представленные в пятницу (29 марта) результаты эмитента за 2023 год по МСФО оказались намного хуже наших прогнозов. Сократившись за год на 36%, чистая денежная позиция на балансе "Акрона" на конец 2023 года составила 25 млрд руб. при отношении чистого долга к EBITDA равном минус 0,4. Мы оцениваем результаты как слабые, особенно в контексте высоких оценок компании: EV/EBITDA 2023 - 9,6, P/E 2023 - 17,6. Напомним, что в 4К23 правительство ввело 10%-ную пошлину на экспорт удобрений, что, вероятнее всего, негативно повлияет на прибыль компании в текущем году. Из-за санкций в отношении основного акционера выплата дивидендов не ожидается", - указывает эксперт.

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