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01 апреля 2024 года 10:43
Вероятно ослабление рубля до 92,8 руб./$1 на торгах в понедельник - SberCIB
Вероятно ослабление рубля до 92,8 руб./$1 на торгах в понедельник, говорится в комментарии SberCIB Investment Research. "Рубль в пятницу стабилизировался около 92,4 руб./$1, при этом резко выросли обороты торгов по паре CNY/RUB. Это значит, что экспортеры активнее продавали валюту. В понедельник продажи, скорее всего, снизятся, и рубль ослабнет до 92,8 руб./$1", - пишут аналитики. Brent утром торгуется около $87,3 за баррель. Поддержку котировкам, на взгляд экспертов инвестбанка, оказывают индексы деловой активности в Китае за март, которые вышли на выходных. Эти данные оказались лучше ожиданий, что улучшает перспективы спроса на нефть в КНР. Сегодня в центре внимания будет аналогичная статистика в США. По прогнозам аналитиков, котировки Brent в понедельник могут удержаться в диапазоне $87-88 за баррель. "Доля долгосрочных ОФЗ-ПД на первичном рынке останется высокой: Минфин опубликовал план заимствований на 2К24, который составит 1 трлн руб. по номиналу (против 800 млрд руб. в 1К24). Из них 700 млрд руб. придется на ОФЗ со сроком погашения более 10 лет (против 600 млрд руб. в 1К24). Реагируя на эти новости, доходности ОФЗ в ближайшие два дня, вероятно, вырастут на несколько базисных пунктов, особенно у выпусков длиннее 10 лет", - отмечается далее в комментарии SberCIB. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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