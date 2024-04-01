Вероятно ослабление рубля до 92,8 руб./$1 на торгах в понедельник - SberCIB

Вероятно ослабление рубля до 92,8 руб./$1 на торгах в понедельник, говорится в комментарии SberCIB Investment Research.

"Рубль в пятницу стабилизировался около 92,4 руб./$1, при этом резко выросли обороты торгов по паре CNY/RUB. Это значит, что экспортеры активнее продавали валюту. В понедельник продажи, скорее всего, снизятся, и рубль ослабнет до 92,8 руб./$1", - пишут аналитики.

Brent утром торгуется около $87,3 за баррель. Поддержку котировкам, на взгляд экспертов инвестбанка, оказывают индексы деловой активности в Китае за март, которые вышли на выходных. Эти данные оказались лучше ожиданий, что улучшает перспективы спроса на нефть в КНР. Сегодня в центре внимания будет аналогичная статистика в США. По прогнозам аналитиков, котировки Brent в понедельник могут удержаться в диапазоне $87-88 за баррель.

"Доля долгосрочных ОФЗ-ПД на первичном рынке останется высокой: Минфин опубликовал план заимствований на 2К24, который составит 1 трлн руб. по номиналу (против 800 млрд руб. в 1К24). Из них 700 млрд руб. придется на ОФЗ со сроком погашения более 10 лет (против 600 млрд руб. в 1К24). Реагируя на эти новости, доходности ОФЗ в ближайшие два дня, вероятно, вырастут на несколько базисных пунктов, особенно у выпусков длиннее 10 лет", - отмечается далее в комментарии SberCIB.

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