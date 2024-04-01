Размещения Минфина ограничат восстановление котировок ОФЗ - ПСБ

Рост объема предложения рублевых гособлигаций на аукционах Минфина РФ, а также отсутствие четких сигналов по снижению инфляции и готовности ЦБР снижать ставку пока ограничат восстановление котировок ОФЗ, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Активные продажи госбумаг на прошлой неделе в целом прекратились, рынок перешел к консолидации. Напомним, ЦБ в целом сохранил риторику, хотя отказался от рассмотрения варианта повышения ставки, что можно рассматривать в качестве некоторого смягчения. Однако аукционы Минфина продолжат оказывать давление на котировки госбумаг - программа заимствований на второй квартал была увеличена до 1 трлн руб. (программа на 0,8 трлн руб. в первом квартале была выполнена на 96%), - пишет эксперт в обзоре. - В результате мы весьма сдержанно оцениваем дальнейшее развитие отскока котировок госбумаг после активных мартовских продаж, как на фоне роста объема предложения ОФЗ, так и отсутствия четких сигналов по снижению инфляции и готовности ЦБ РФ снижать ставку. Рекомендуем по-прежнему придерживаться консервативной стратегии с фокусом на корпоративные флоатеры и короткие корпоративные бумаги с фиксированной ставкой срочностью до трех лет".

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