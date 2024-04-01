Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 91-93 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 91-93 руб./$1, по паре рубль/евро - 99-101 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Рублю сопутствует повышенная волатильность, но в целом он продолжает занимать относительно стабильные позиции, - отмечает эксперт. - И при этом все еще получает финальную поддержку от налоговых выплат. Текущие нефтяные цены также помогают курсу национальной валюты. На мировых рынках Соединенных Штатов, Германии, Великобритании, Франции и других европейских стран к концу рабочей недели перед длинными выходными было относительное затишье на фоне католического праздника Великой пятницы. Тем временем в фокусе внимания инвесторов - публикация февральского отчета по ценовому индексу расходов на личное потребление. Эта статистика - один из индикаторов для ФРС США текущих показателей инфляции, которая способна задать дальнейший тон риторики ДКП США. Между тем рынок в большинстве своем предполагает, что ФРС пока не будет торопиться снижать базовую ставку на фоне стабилизации инфляции".

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