Главные события недели - SberCIB

АФК "Система" на текущей недели представит финансовые результаты за 4К23, в США выйдет отчет по рынку труда за март, отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

1 апреля:

- Производственные индексы PMI в Китае и США за март.

2 апреля:

- Индекс потребительских цен в Германии за март;

- Число вакансий на рынке труда США в феврале.

3 апреля:

- Индексы PMI для сектора услуг в США и Китае за март;

- Индекс потребительских цен в еврозоне за март;

- Росстат опубликует доклад "Социально-экономическое положение России";

- Минфин РФ опубликует оценку дополнительных нефтегазовых доходов в апреле;

- Безработица в еврозоне в феврале.

4 апреля:

- Индекс цен производителей в еврозоне за февраль;

- Торговый баланс США за февраль;

- Финансовые результаты АФК "Система" за 4К23.

5 апреля:

- Отчет по рынку труда в США за март;

- Розничные продажи в еврозоне в феврале;

- Потребительское кредитование в США в феврале.

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