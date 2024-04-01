Индекс Мосбиржи обновит годовые максимумы в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, обновит годовые максимумы на торгах в понедельник (уровень в 3343 пункта), говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Головинова.

"Цены на сырье растут, стоимость нефти марки Brent вновь вернулась выше $87 за баррель. Основное внимание, как мы считаем, будет сконцентрировано на бумагах Сбербанка. Скоро наблюдательный совет должен дать рекомендацию по дивидендам за 2023 год. Сильно выглядят бумаги "ЛУКОЙЛа", ожидаем их дальнейшего роста. Понедельник - последний торговый день для акций "Норникеля" перед сплитом (возобновление торгов намечено на 8 апреля). Мы считаем, что ощутимого влияния от дробления бумаг не будет. Акции эмитента очень популярны у частных инвесторов, поэтому сильного притока средств не должно быть", - пишет эксперт в материале.

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