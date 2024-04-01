Brent торгуется около $87,25/барр.

Фондовые индексы Шанхая и Южной Кореи растут в понедельник, Япония торгуется в минусе. Цены на нефть растут в понедельник утром.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник меняются без единой динамики, инвесторы оценивают экономические данные.

При этом биржи Австралии и Гонконга по-прежнему закрыты в связи с пасхальными выходными.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:44 МСК увеличился на 0,75%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в марте увеличился до 50,8 пункта по сравнению с 49,1 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны.

Это максимальное значение показателя с марта прошлого года. Аналитики в среднем ожидали менее существенного подъема - до 49,9 пункта, по данным Trading Economics.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, меньшее - на ослабление.

Лидерами подъема котировок в Шанхае выступают акции технологических и потребительских компаний, включая Suzhou QingYue Optoelectronics Technology (+14,6%), Wuxi Taclink Optoelectronics Technology (+13,8%), Autel Intelligent Technology (+13,1%), Appotronics (+13%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:39 МСК вырос на 0,1%.

Котировки бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, повысились на 0,1%, авиаперевозчика Korean Air Lines - на 1,2%.

Между тем цена акций автомобильной компании Hyundai Motor опустилась на 2,6%, сталелитейной Posco - на 1,2%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:35 МСК уменьшился на 1,3%.

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в первом квартале опустился до 11 пунктов по сравнению с 13 пунктами в октябре-декабре прошлого года, говорится в сообщении Банка Японии.

Это первое снижение показателя за год. Между тем аналитики в среднем прогнозировали более значительное падение - до 10 пунктов, по данным Trading Economics.

Положительное значение индекса означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, оказался выше доли тех, кто придерживается иного мнения.

В ходе торгов существенно снижается цена акций представителей высокотехнологической отрасли, включая Advantest Corp. - на 4,7%, Screen Holdings - на 6,1%, Tokyo Electron - на 3,2%, Lasertec Corp. - на 2%, Sumco Corp. - на 2,2%, а также химической Resonac - на 6,3%.

Кроме того, дешевеют бумаги автопроизводителя Toyota Motor (-3,9%), банка Mitsubishi UFJ (-4%), инвестиционно-технологической компании Softbank Group (-1,4%), фармацевтической Takeda Pharmaceutical Co. (SPB: TAK) (-0,6%), владельца магазинов одежды Fast Retailing (-0,6%).

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться после уверенного роста по итогам первого квартала.

Участники рынка ждут заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится позднее на этой неделе.

Котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:05 МСК составляли $87,25 за баррель, что на $0,25 (на 0,3%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на $0,28 (на 0,3%) - до $83,44 за баррель.

NYMEX и ICE Futures были закрыты в пятницу, 29 марта, в связи со Страстной пятницей.

В марте Brent подорожала на 4,6%, WTI - на 6,3%, при этом подъем был зафиксирован по итогам третьего месяца подряд. В первом квартале цены выросли соответственно на 13,6% и 16,1%, согласно данным Dow Jones Market.