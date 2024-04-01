Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 1 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Торги на американских фондовых биржах 29 марта не проводились в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница).

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник меняются без единой динамики, инвесторы оценивают экономические данные. При этом биржи Австралии и Гонконга по-прежнему закрыты в связи с пасхальными выходными. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:44 МСК увеличился на 0,75%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в марте увеличился до 50,8 пункта по сравнению с 49,1 пункта месяцем ранее. Это максимальное значение показателя с марта прошлого года. Аналитики в среднем ожидали менее существенного подъема - до 49,9 пункта. Южнокорейский индекс Kospi к 8:39 МСК вырос на 0,1%. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов уменьшился на 1,4%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться после уверенного роста по итогам первого квартала. Участники рынка ждут заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится позднее на этой неделе. Котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 МСК составили $87,26 за баррель, что на 0,3% выше уровня на закрытие предыдущих торгов. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому времени поднялась на 0,34% - до $83,45 за баррель. NYMEX и ICE Futures были закрыты в пятницу, 29 марта, в связи со Страстной пятницей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 29 марта снизилась в 1,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 14,298 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,306 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу вырос на 0,08% и составил 105,85 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,1%, поднявшись до 892,91 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "АФК Система-1P-21" (+0,58%), "Аэрофлот П01-БО-01" (+0,51%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (+0,5%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1Р-11" (-0,76%), "ФСК ЕЭС БО-05" (-0,64%) и "ГК Самолет БО-П11" (-0,44%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Сэтл групп" завершило размещение 3-летних облигаций серии 002Р-03 с офертой через два года объемом 12 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 26 марта. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 15,5% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 16,65% годовых, купоны ежемесячные. Объем займа по итогам сбора заявок был увеличен с не менее 5 млрд рублей до 12 млрд рублей.

АО "Росагролизинг" завершило размещение 5-летних облигаций серии 001P-05 объемом 7 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 26 марта. Объем займа был увеличен по итогам сбора заявок с 5 млрд рублей до 7 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными. Спред к RUONIA установлен в размере 1,8% годовых. Ставка 1-го купона составит 17,46% годовых.

ООО "О''Кей" (MOEX: OKEY) завершило размещение 10-летних облигаций серии 001P-06 с офертой через 3 года объемом 3,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 27 марта. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15,5% годовых, ей соответствует доходность к оферте на уровне 16,65% годовых. Купоны ежемесячные.

ООО "Сергиевское" полностью разместило 3-летние облигации серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Ставки 1-12-го купонов были установлены на уровне 20% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов. Также заявлена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонов.

ООО "Газпром капитал" 2 апреля c 10:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии БО-002Р-14 объемом не менее 20 млрд рублей. Купоны по выпуску переменные и ежемесячные. Ориентир по ставке купона - спред не выше 140 базисных пунктов к RUONIA. Техразмещение запланировано на 9 апреля. Выпуск будет размещаться в рамках второй программы биржевых облигаций компании серии 002Р на 500 млрд рублей. В рамках программы размещены 12 выпусков бондов на 425 млрд рублей, все с привязкой к RUONIA.

АО "ЭР-Телеком Холдинг" планирует 4 апреля c 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии ПБО-02-06 с офертой через 2 года объемом 7 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 375 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 2 года. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 9 апреля. Бумаги будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ГК "Сегежа" (MOEX: SGZH) 8 апреля проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - RUONIA + спред не более 450 базисных пунктов. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 11 апреля. Выпуск предназначен для квалицированных инвесторов.

АО "Гидромашсервис" (входит в "Группу ГМС") 10 апреля с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на выпуск 10-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не более 16% годовых, что соответствует доходности к оферте 17,23% годовых. Купоны ежемесячные. Оферта предусмотрена через 3 года. Техразмещение запланировано на 12 апреля.

ООО "Истринская сыроварня" установило ставку 5-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых. Эмитент разместил 4-летний выпуск облигаций на 150 млн рублей в декабре 2023 года. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка банка России плюс премия 3,5% годовых, но не более 18% годовых. Купоны ежемесячные. По займу установлена амортизационная структура погашения: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 40-го, 42-го, 44-го, 46-го и 48-го купонов, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 11-го, 23-го и 35-го купонных периодов.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) выкупило по оферте 10 млн 621 тыс. 874 облигации 28-й серии, или 53,1% эмиссии. Пятнадцатилетний выпуск объемом 20 млрд рублей корпорация разместила в апреле 2013 года. Ставка 23-24-го купонов установлена на уровне 15% годовых.