Возможно повышение волатильности на валютном рынке РФ в начале недели - ПСБ

Возможно повышение волатильности на российском валютном рынке в начале текущей недели с некоторым ослаблением рубля по отношению к доллару США, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Учитывая традиционное ослабление активности экспортеров в начале месяца, связанное с прохождением налоговых выплат, и вероятное появление отложенного спроса на доллар и евро после пасхальных выходных в Европе и США, в ближайшие дни видим риски скорее некоторого ослабления рубля: курс доллара может протестировать зону сопротивления 93-93,5 руб./$1, которую американская валюта не может преодолеть с декабря, - отмечает эксперт в комментарии. - Но в начале недели закрепления в более высоком диапазоне не ждем, целевым ориентиром пока видим диапазон 91,5-93,5 руб./$1. Полагаем, что сдерживать рост валют будет комфортная ситуация на рынке нефти, где котировки марки Brent продолжают тяготеть к росту в зону $90+ за баррель".

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