Среднесрочный ориентир по индексу Мосбиржи находится выше 3600п - БКС Экспресс

Годовой восходящий тренд по индексу Мосбиржи в целом сохраняется, среднесрочный ориентир находится выше 3600 пунктов, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"До абсолютного максимума 2024 года на 3340 пунктов индексу Мосбижри остается 8 пунктов или менее трети процента. Поскольку фиксация последней сессии марта была на максимуме, то по инерции локальные рекорды могут быть уже и в текущий понедельник. Наш базовый сценарий предполагал обновление пиков в апреле. Все к этому и идет, - пишет аналитик в обзоре. - С технической точки зрения фиксация месяца и квартала на максимумах - сильный паттерн. Предыдущий мартовский максимум на 3340 пунктах соответствует уровням 21 февраля 2022 года. Чуть выше есть локальное сопротивление по минимуму от 14 февраля на 3352 пунктах, и это будет краткосрочный ориентир на ближайшие дни. В целом годовой восходящий тренд сохраняется, многократный тест динамической поддержки и быстрый отскок подтверждают устойчивость рынка и преимущество фондовых "быков" над "медведями". Говорить о развороте позитивной тенденции ранее потери области поддержки 3200 пунктов не приходится. Среднесрочный ориентир индекса Мосбиржи выше 3600 пунктов соответствует как фундаментальной оценке стоимости компонентов рынка, так и технической картине - после планового прорыва долгоиграющего боковика 3000-3300 пунктов зеркальный уровень вверх как раз отражается на +300 пунктов".

Также Зельцер полагает, что в апреле акции банковского сектора могут начать догонять мартовских лидеров рынка - исторически они также имеют высокую бету. "Позитивно смотрим на Сбербанк, ВТБ, "ТКС Холдинг", - указывает он.

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