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01 апреля 2024 года 09:12
"Финам" понизил рейтинг акций PetroChina до "продавать"
"Финам" понизил рейтинг акций PetroChina Co. с "держать" до "продавать", сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Сергея Кауфмана. Прогнозная стоимость указанной бумаги была при этом сохранена экспертами на уровне 4,85 гонконгских долларов (HKD) за штуку. "Вышедшая отчетность за 2023 год показала рост EBITDA и чистой прибыли на фоне восстановления спроса на нефтепродукты в Китае и более благоприятной для импорта ситуации на мировом газовом рынке. При этом даже с учетом роста финансовых результатов дивидендная доходность PetroChina на горизонте года может составить лишь 6,9% - меньше, чем у большинства китайских и международных аналогов. На фоне более низких ожидаемых темпов роста финансовых результатов в 2024 году потенциал для роста дивидендов выглядит ограниченным, что, на наш взгляд, делает недавний рост акций PetroChina избыточным", - пишет Кауфман. PetroChina Co. - крупнейшая в Китае и одна из крупнейших в мире нефтегазовых компаний по объемам добычи. Деятельность эмитента охватывает добычу, переработку и импорт с последующей перепродажей нефти, газа и СПГ, сеть АЗС и нефтехимию. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-PETROCHINA-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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