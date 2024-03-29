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29 марта 2024 года 20:00

Рынок акций РФ на неделе вернулся выше 3300п по индексу МосБиржи

Рынок акций РФ в последнюю неделю марта вырос на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и подорожавшей нефти (Brent превысила $87 за баррель). Индекс МосБиржи на неделе отскочил выше рубежа 3300 пунктов после локальной просадки в район 3235 пунктов, что стало реакцией спекулянтов на произошедший вечером 22 марта теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске.

В период 25-29 марта индекс МосБиржи вырос на 1,8% и составил 3332,53 пункта, индекс РТС прибавил 2,1% и достиг 1136,91 пункта на фоне снижения доллара до 92,28 руб./$1 (-0,52 рубля) и подросшей майской нефти Brent до $87,48 за баррель (+2,2%).

По итогам первого квартала индексы РТС и МосБиржи выросли на 4,9-7,5%, доллар прибавил 1,92 рубля.

Падение рынка акций РФ в начале последней недели марта после произошедшего вечером 22 марта теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" было полностью выкуплено игроками в течение основных торгов, отскок был подогрет ростом нефти (Brent поднялась к $86,7 за баррель). Индекс МосБиржи к закрытию сессии превысил 3280 пунктов после падения днем к 3235 пунктам, лидерами роста выступили акции "Северстали" (+2,3%) и АФК "Система" (+2,3%).

Вечером 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел теракт: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта, а также устроили пожар. В результате теракта погибли 137 человек, еще 182 человека пострадали. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что правоохранительные органы задержали 11 человек, причастных к теракту, в том числе четверых непосредственных исполнителей.

Нефть Brent в понедельник восстанавливалась после трех дней снижения, отскок был подогрет усилением геополитической напряженности и обеспокоенности трейдеров в отношении вероятных перебоев с поставками сырья на мировой рынок. Совбез ООН в пятницу, 22 марта, не принял проект резолюции США по поддержке дипломатических усилий, которые могут привести к прекращению огня в секторе Газа, из-за вето РФ и Китая.

Во вторник рынок акций РФ умеренно подрос по индексам при смешанной динамике цен blue chips на фоне стабилизации нефти и улучшения внешней фондовой конъюнктуры; индекс МосБиржи превысил 3285 пунктов. Лидерами роста выступили обновившие максимумы "префы" "Сургутнефтегаза" (+2,5%), подешевели после отсечки дивидендов за II полугодие акции "НОВАТЭКа" (-3,6%; выплаты - 44,09 рубля на бумагу).

Поддержку акциям "Газпрома" (+0,7%) оказали новости, что концерн купит долю из 27% ушедшей из России Shell в "Сахалинской энергии", на которую ранее претендовал "НОВАТЭК".

Чистая прибыль головной компании ПАО "Газпром" за 2023 год по РСБУ составила 695,57 млрд рублей после 747,246 млрд рублей за 2022 год. Вместе с тем опубликованный результат превосходит большинство показателей годовой прибыли за историю корпорации (больше прибыль была только в 2022, 2021 и 2011 годах).

Акции "Ростелекома" (+0,9%, до 94,46 рубля) выросли на позитивных новостях и ожиданиях объявления советом директоров корпорации рекомендаций годовому общему собранию акционеров по дивидендам за 2023 год.

"Мосбиржа" определилась с датой закрытия реестра для получения дивидендов по итогам 2023 года (17,35 рубля на акцию), которая назначена на 13 мая.

Нефть Brent стабилизировалась в районе $86,6 за баррель на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке, конфликта России и Украины, а также сокращения добычи в РФ и снижения числа буровых установок в США.

В среду рынок акций РФ вновь подрос на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и сокращения потерь нефтью (Brent после локальной просадки отыграла рубеж $86 за баррель), индекс МосБиржи превысил 3300 пунктов, хотя сдерживающим фактором стало укрепление рубля. Лидерами роста выступили обновившие максимум с января 2022 года бумаги АФК "Система" (+5,5%) на дивидендных новостях, аутсайдерами - акции Polymetal (-2,8%).

Совет директоров АФК "Система" на заседании 25 марта утвердил новую дивидендную политику компании на три года (с 2024 по 2026 год) и определил, что в 2024 году целевой размер дивиденда составит не менее 0,52 рубля на обыкновенную акцию. При этом темпы роста дивидендных выплат в 2025-2026 гг. допускаются в диапазоне 25-50% к предыдущему году.

Кроме того, АФК готовит IPO некоторых своих "дочек", наиболее значимым из которых может стать размещение МТС-банка.

Акционеры кипрской HeadHunter Group (HH) (+2,4%) на годовом собрании в среду одобрили редомициляцию компании в специальный административный район (САР) в Калининградской области. В прошлом году HH инициировала смену корпоративной структуры, в рамках процесса в калининградском САР было зарегистрировано МКАО "Хэдхантер" - новая материнская компания группы HeadHunter.

В четверг рынок акций РФ продемонстрировал смешанную динамику blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, поддержкой выступила выросшая нефть (Brent превысила $87 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 3310 пунктов, при этом в лидерах роста выступили акции "Аэрофлота" (+4,5%), аутсайдерами - бумаги Polymetal (-4,2%).

"АЛРОСА" (+1,3%) и Минфин РФ заключили соглашение о выкупе части произведенного алмазного сырья в 2024 году. В рамках сделки Гохран в марте уже приобрел у "АЛРОСА" первую партию драгоценных камней.

Оценка роста ВВП США за IV квартал улучшена до 3,4% с 3,2%, вопреки ожиданиям аналитиков. Биржи NYMEX и ICE Futures будут закрыты 29 марта в связи со Страстной пятницей.

В пятницу рынок акций продолжил плавный рост, несмотря на отсутствие внешних ориентиров из-за выходного дня на Западе в связи со Страстной пятницей; индекс МосБиржи превысил 3330 пунктов во главе с бумагами "Аэрофлота" (+5,1%) и "Ростелекома" (+4,2%).

Раллировали на дебютных торгах после размещения акции "Европлана": цена сделок поднялась до 950 рублей за штуку, что на 8,6% выше цены IPO (875 рублей). Объем торгов превысил 5,139 млрд рублей.

В результате IPO free-float акций "Европлана" составил 12,5% от акционерного капитала компании. Доля институциональных инвесторов составила около 43% от объема размещения, физлиц - порядка 57%.

В США рост индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в феврале замедлился в помесячном выражении до 0,3% с 0,5% в январе. В годовом выражении рост замедлился до минимальных почти за 3 года 2,8% с 2,9%. Индекс PCE Core является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее снижения Федрезервом в июне на 0,25 п.п. оценивался рынком в пятницу в 61%, хотя днем ранее вероятность составляла 55%, по данным CME FedWatch.

В период 25-29 марта среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка выглядели акции ПАО "Группа Астра" (+16%), "Аэрофлота" (+13%), МКПАО "Лента" (+13%); хуже рынка оказались бумаги "Акрона" (-3%), ПАО "Евротранс" (-3%), Московского кредитного банка (-3%).

Рынок акций РФ в начале апреля может продолжить рост благодаря дивидендным ожиданиям, корпоративным отчетам и вероятному продолжению подъема нефти. Страны-участницы ОПЕК+ на встрече 3 апреля, как ожидается, сохранят действующие ограничения добычи. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3300-3370 пунктов, для индекса РТС - 1100-1170 пунктов с оглядкой на вероятное ослабление рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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