Рынок акций РФ превысил 3330п по индексу МосБиржи во главе с "Аэрофлотом", раллировал "Европлан" после IPO

Москва. 29 марта. Рынок акций РФ в пятницу продолжил плавный подъем, несмотря на отсутствие внешних ориентиров из-за выходного дня на Западе в связи со Страстной пятницей; индекс МосБиржи превысил 3330 пунктов, завершив неделю в "плюсе". Лидировали бумаги "Аэрофлота" (+5,1%), обновили максимумы "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,7%) после выхода годового отчета по РСБУ; раллировали на дебютных торгах после размещения акции "Европлана" (+8,6%) на высоких оборотах торгов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3332,53 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1136,91 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,8%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 92,28 рубля (-0,23 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,8-2,1%, доллар подешевел на 0,52 рубля.

Подорожали в пятницу акции "Аэрофлота" (+5,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+4,2% и +3,3% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (+1,3%; и +1,7% "префы", до 66,225 рубля), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,1% "префы").

Согласно отчету "Сургутнефтегаза" по РБСУ за 2023 год, прибыль выросла в 22 раза, до 1,334 трлн руб. Ранее аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали рекордной годовой прибыли в размере 1,273 трлн рублей. Убыток "Сургутнефтегаза" в IV квартале составил 102 млрд руб., консенсус убытка был на уровне 162,75 млрд руб.

Согласно расчетам "Интерфакса", дивиденды на привилегированную акцию "Сургутнефтегаза" за 2023 год могут составить 12,29 руб. (доходность - 18,55% годовых), тогда как ожидания аналитиков составляют 11,54 рубля. Ожидаемые дивиденды сильно превосходят самые крупные выплаты 2014 и 2018 годов - 8,21 и 7,62 руб. на акцию соответственно.

Выручка ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" в 2023 году составила 698,9 млрд рублей по сравнению с 662,2 млрд рублей в 2022 году (+5,5%), чистая прибыль - 221,5 млрд рублей по сравнению со 191,8 млрд рублей годом ранее (+15,5%), говорится в отчетности компании по РСБУ.

Акции ПАО "Лизинговая компания "Европлан" выросли в пятницу до 950 рублей за штуку, что на 8,6% выше цены IPO (875 рублей). Объем торгов превысил 5,139 млрд рублей. Максимум сделок в начале торгов в пятницу составил 1070 рублей (+22,3% к цене IPO).

В результате IPO доля акций "Европлана" в свободном обращении (free float) составила 12,5% от акционерного капитала компании. Доля институциональных инвесторов составила около 43% от объема размещения, физлиц - порядка 57%.

Подешевели в пятницу акции ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций в конце недели торговался преимущественно в "плюсе". В целом настроения за пятидневку оправились от трагических событий 22 марта, индекс МосБиржи вернулся выше 3300 пунктов.

Влияние на результат пятницы оказали движения отдельных бумаг. В частности, сильную динамику показали акции "Аэрофлота", "Ростелекома", а также тяжеловесные акции "ЛУКОЙЛа". Рубль при этом в основном укреплялся, несмотря на завершение налогового периода. Вместе с приближением выходных это сдерживало спрос.

В понедельник ожидается публикация мартовских индексов экономической активности PMI в услугах и промышленности КНР, еврозоны. Состоится несколько выступлений представителей FOMC. Финрезультаты в этот день опубликуют ГК "Мать и дитя" (MOEX: MDMG) и "Софтлайн" (MOEX: SOFL), акции "Норникеля" будут торговаться последний день перед приостановкой, связанной со сплитом. При сопутствующей конъюнктуре индекс МосБиржи может уже в понедельник обновить двухлетний максимум. Прогноз на 1 апреля - 3255-3355 пунктов, считает Бахтин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Аэрофлота" в пятницу выросли без конкретных фундаментальных сигналов. Бумаги продолжают техническое восстановление, которое началось в декабре 2023 года, целью которого может стать максимум 2023 года - 47,38 руб.

"Очевидно, инвесторы надеются на перестройку бизнеса компании в связи с изменившимися условиями. Ранее в марте в "Аэрофлоте", в частности, заявили о подготовке к подписанию следующего контракта на поставку российских самолетов, а также корректировке стратегии в связи с переносом сроков поставок", - отмечает аналитик.

В целом для индексов МосБиржи и РТС в апреле остается открытой дорога к обновлению годовых пиков 3343 пункта и 1161 пункт соответственно с перспективой развития повышения как минимум в район 3400 и 1180 пунктов, вероятно, при поддержке как корпоративных факторов, так и рубля. Позитивные среднесрочные сигналы сохраняют актуальность выше 3190 и 1110 пунктов (средние полосы Боллинджера недельных графиков), полагает Кожухова.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, акции "Ростелекома" (102 рубля) добрались до своих максимумов с июля 2021 года, превысив уровень 100 рублей за штуку. Пока целевой уровень для бумаг - район 110-115 руб. Причинами роста могут выступать ожидания дивидендов за 2023 год и анонсированные ранее руководством группы IPO дочерних структур корпорации, считает он.

Как известно, в ноябре 2023 года акционеры утвердили выплату дивидендов за 2022 год в размере 5,45 руб. на бумагу. На дивиденды предполагалось направить около 20 млрд руб. В феврале 2024 года глава "Ростелекома" Михаил Осеевский сообщил, что руководство по-прежнему придерживается политики ежегодного увеличения дивидендных выплат. Что касается увеличения целевой цены более чем на 20%, то свой вклад внесли не только дивидендные ожидания, но и весьма сильные итоги IV квартала 2023 года, полагает Абелев.

Как отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко, индекс МосБиржи на этой неделе вернулся на траекторию роста, превысив рубеж 3300 пунктов. Рост индекса поддержали сразу несколько факторов: дорожающая нефть, позитивные новости в отдельных бумагах, относительно спокойный внешний фон, а также заявление ЦБ РФ о снижении ставки в этом году.

На неделе вышли позитивные новости по "АЛРОСА": компания с Минфином РФ заключила соглашение о выкупе алмазов в 2024 году. В рамках сделки Гохран в марте уже приобрел у "АЛРОСА" первую партию алмазов, в качестве поддержки компании, пострадавшей от санкций. На этом фоне акция значительно выросла и поддержала индекс МосБиржи. Кроме того, продолжается процесс редомициляции "Яндекса", в ближайшие пару месяцев она может быть полностью завершена. Также на неделе состоялось очередное IPO и на бирже начали торговаться акции "Европлана". Хорошими новостями на неделе также порадовала компания HeadHunter (MOEX: HHRU), акционеры которой одобрили редомициляцию с Кипра в специальный административный район в Калининграде, отмечает эксперт.

На следующей неделе в фокусе внимания будут данные по индексу производственной активности в России, а также базовая статистика по безработице, которая остается крайне низкой в России. В конце недели выйдут данные по ВВП РФ за IV квартал.

Нефть Brent на неделе заметно выросла, превысив $87 за баррель. Теперь она торгуется вблизи верхней границы ожидаемого диапазона на текущий год в $80-90 за баррель. Цены на нефть толкали вверх действующие ограничения по добыче со стороны ОПЕК+. Возможное углубление Россией сокращения добычи создает на рынке нефти предпосылки к дальнейшему росту цен. В частности, если дефицит на рынке энергоносителей будет сохраняться, то Brent может двинуться в сторону $100 за баррель до конца года, считает Кравченко.

В Азии в пятницу на работающих рынках преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,04%, китайский Shanghai Composite - на 1%).

Биржи Гонконга и Австралии были закрыты в связи с праздником (Страстная пятница), по этой же причине в пятницу не работают биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также США.

Согласно вышедшим в пятницу данным Минторга США, расходы населения в феврале 2024 года выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы американцев увеличились на 0,3%. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал рост расходов на 0,5%, доходов - на 0,4%. В январе доходы американцев выросли на 1%, расходы - на 0,2%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в феврале повысился на 0,3% относительно предыдущего месяца вместо ожидавшегося роста на 0,4%. В годовом выражении индикатор ожидаемо увеличился на 2,5%.

Рост индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце замедлился в помесячном выражении до 0,3% с 0,5% в январе. В годовом выражении рост замедлился до минимальных почти за 3 года 2,8% с 2,9%.

Индекс PCE Core является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции. На потребительские расходы приходится около 70% экономики США.

Февральские данные об инфляции в США соответствовали ожиданиям, заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл в ходе выступления в пятницу. "Хорошо, что в отчете не было сюрпризов", - добавил он.

По его мнению, американская экономика достаточно сильная, поэтому нет необходимости в том, чтобы торопиться со снижением процентной ставки.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее снижения Федрезервом в июне на 0,25 п.п. оценивается рынком в 61%, хотя еще день назад вероятность составляла 55,2%, по данным CME FedWatch.

На нефтяном рынке цены завершили первый квартал уверенным ростом. В пятницу торги обеими марками не проводятся, так как биржи ICE Futures и NYMEX закрыты в связи со Страстной пятницей.

Стоимость майских фьючерсов на Brent в четверг составила $87,48 за баррель (+1,6%), майская цена WTI - $83,17 за баррель (+2,2%).

В марте Brent подорожала на 4,6%, WTI - на 6,3%. В первом квартале цены выросли на 13,6% и 16,1%, согласно данным Dow Jones Market.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу выросли "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+9,8%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+9,8%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+9,1%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+7%), ПАО "ЮТэйр" (MOEX: UTAR) (+6,9%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+5,5%).

Подешевели акции ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-16,5% и -16,7% "префы"), ПАО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (-10,4%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (-6,1% и -3,3% "префы"), SFI (MOEX: SFIN) (-3,1%), "ЭЛ5-Энерго" (MOEX: ELFV) (-2,8%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,5%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (-2,3%).

EBITDA группы "Акрон" (MOEX: AKRN) (-0,6%) по МСФО в 2023 году сократилась вдвое, до 68,7 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка упала на 30% и составила 179,5 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 59,29 млрд рублей (из них 4,97 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинга", 4,88 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 4,54 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).