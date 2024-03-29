Рубль в последний рабочий день месяца и квартала немного укрепился к основным валютам на фоне дорогой нефти

Москва. 29 марта. Доллар США, евро и китайский юань ослабли на Московской бирже по итогам пятницы. Рубль подрос к бивалютной корзине на фоне дорогой нефти и с учетом спокойного новостного фона.

Курс доллара США составил 92,48 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 2 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 99,65 руб./EUR1, подешевев на 33,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 16,29 копейки, до 95,71 руб. Курс китайского юаня опустился на 4,3 копейки - до 12,67 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подрос к основным валютам по итогам торгов последнего рабочего дня месяца и квартала на фоне дорогой нефти и с учетом спокойного новостного фона. Четверг был последним рабочим днем для ведущих бирж в мире, в пятницу они закрыты в связи с пасхальными праздниками. Так, из-за пасхальных праздников (Страстная пятница) сегодня закрыты биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга и Австралии.

Февральские данные об инфляции в США соответствовали ожиданиям, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в ходе выступления в пятницу на мероприятии в Сан-Франциско. "Хорошо, что в отчете не было сюрпризов", - добавил он.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в США в феврале повысился на 0,3% относительно предыдущего месяца, сообщило ранее в пятницу министерство торговли. Подъем оказался слабее ожиданий аналитиков, которые прогнозировали сохранение темпов инфляции на январском уровне в 0,4%.

Рост индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце замедлился до 0,3% в помесячном выражении с 0,5% в январе. Динамика совпала с консенсус-прогнозом.

По словам Пауэлла, критики Федрезерва разделились практически поровну на тех, кто жаждет перехода к понижению стоимости заимствований, и на тех, кто опасается этого шага, сообщает MarketWatch.

"Мы будем осторожны с этим решением, потому что можем быть осторожны", - сказал он. Американская экономика достаточно сильная, поэтому нет необходимости в том, чтобы торопиться со снижением процентной ставки, сказал глава ФРС.

Цены на нефть Brent и WTI завершили март и первый квартал 2024 года уверенным ростом. В марте Brent подорожала на 4,6%, WTI - на 6,3%. В первом квартале цены выросли на 13,6% и 16,1%, согласно данным Dow Jones Market. Торги обеими марками в пятницу не проводятся, так как биржи закрыты в связи со Страстной пятницей.

Россия вместе с рядом стран ОПЕК+ во втором квартале текущего года будет сокращать добычу нефти, а не экспорт, из-за необходимости соответствовать вкладу в сокращения других стран, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, отвечая на вопрос, как соотносится решение о продлении сокращений на фоне заявлений, что рынок находится в балансе.

"Это мера, связанная с тем, чтобы обеспечить равноценный вклад всех стран в сокращение добычи. Как вы помните, мы не сокращали на тот объем, на который сократили другие страны, но на 5% у нас было сокращение экспорта. Наступил момент, когда мы вместо экспорта сокращаем добычу", - сказал он.

Как сообщалось, в начале марта ряд стран ОПЕК+, которые с мая 2023 года дополнительно к официальным квотам альянса сокращают добычу нефти, пролонгировал ограничения, принятые на I квартал 2024 года, еще на II квартал. При этом Россия вместо сокращения экспорта нефти и нефтепродуктов на 500 тыс. б/с обязалась снижать главным образом добычу.

Россия во втором квартале будет сокращать добычу и экспорт в общем на 471 тыс. б/с при разной структуре в каждом из месяцев: в апреле Россия снизит добычу на 350 тыс. б/с, а экспорт - на 121 тыс. б/с; в мае - на 400 тыс. б/с и 71 тыс. б/с соответственно; в июне будет только сокращать добычу на 471 тыс. б/с.

Официальная квота России по добыче нефти на 2024 год в рамках ОПЕК+ составляет 9,95 млн б/с. С учетом добровольного сокращения добычи, объявленного в апреле 2023 года на весь 2024 год, - 9,5 млн б/с. Таким образом, в апреле добыча РФ должна будет находиться на уровне 9,1 млн б/с, в мае - 9,05 млн б/с, в июне - 8,979 млн б/с, что соответствует квоте Саудовской Аравии.

Рубль продолжает консолидироваться в диапазоне 90-93 ближе к верхней границе, подчеркивается в комментарии руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко. По его словам, котировки национальной валюты поддержали жесткая монетарная политика ЦБ, налоговый период, завершившийся на текущей неделе, а также относительно высокие цены на нефть.

"Поводов для ослабления рубля в среднесрочной перспективе не так много. Единственным фактором, которые может оказать давление на курс рубля, может стать ЦБ РФ, когда начнет переходить к снижению ставки. Сам регулятор допускает снижение ставки во второй половине текущего года. Более активное укрепление рубля на текущей неделе сдерживалось ростом американской валюты по отношению к корзине ключевых мировых валют. Индекс доллара USDX растет третью неделю подряд, прибавив на неделе около 0,1%", - полагает аналитик.

В начале следующей недели рубль может немного ослабнуть, а курс доллара - перейти в чуть более высокий диапазон, зону 93-95 руб., считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов. По его мнению, основным триггером роста основных валют к рублю выступит сокращение реализации валютной выручки экспортерами, традиционное в начале месяца и связанное с прохождением налогового периода, в то время как спрос на валюту остается весьма устойчивым.

"На перспективы рубля в апреле мы также смотрим консервативно. Хотя грядущий месяц сезонно неплохой для рубля ввиду профицита торгового баланса, а цены на нефть остаются неплохими и тяготеют к росту, спрос на валюту остается по-прежнему высоким, в том числе ввиду крепкого состояния экономики и вероятного продолжения оттока капитала в рамках в том числе и сделок с нерезидентами. Да и дисбалансы на валютном рынке, связанные с большим спросом на доллар при растущем предложении юаней, также не поддерживают рубль. Ключевым событием для валютного рынка станет решение правительства по продлению норм об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами, одного из важных факторов сохранения стабильности валютного рынка. Мы ждем положительного решения, целевым на апрель по курсу доллара в настоящее время видим диапазон 91-95 руб.", - говорит Локтюхов.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 10,32 копейки, до 92,366 руб./$1, и уменьшил курс евро на 17,58 копейки, до 99,5299 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу увеличился на 6,65 копейки по отношению к четвергу и составил 92,3145 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 6,32 копейки, увеличившись до 92,3467 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 560,778 млн, из которых $442,647 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 118,131 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Московская биржа не проводила в пятницу торги контрактами по евро расчетами "сегодня" из-за пасхальных выходных. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 21,4 копейки, до 99,5391 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR482,49 млн, которые полностью пришлись на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали в пятницу смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 28 марта выросла на 17 базисных пунктов - до 15,42% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц опустилась в пятницу на 1 базисный пункт, до 15,67% годовых, на 3 месяца - осталась на прежнем уровне - 15,94% годовых, срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно четверга на 2 базисных пункта, до 15,47% годовых.