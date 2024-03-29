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29 марта 2024 года 19:07

Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 29 марта. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали за неделю боковую динамику на фоне незначительных изменений цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились за пять дней.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 25-26 марта была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник-вторник продемонстрировали умеренное снижение.

Продажи новых домов в США в феврале уменьшились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 662 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в январе было реализовано 664 тыс. новостроек, а не 661 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения продаж в феврале до 675 тыс. Продажи новостроек в прошлом месяце были на 5,9% выше, чем в феврале 2023 года. Медианная цена нового дома в США в феврале составляла $400,5 тыс. по сравнению с $433,3 тыс. годом ранее и $414,9 тыс. в январе.

Статданные, опубликованные во вторник, показали уверенный рост заказов на товары длительного пользования в США в феврале. Объем заказов увеличился на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты в среднем прогнозировали рост заказов на 1,1% после январского падения на 6,9%. Кроме того, индекс потребительского доверия в США в марте составил 104,7 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в феврале значение индекса равнялось 104,8 пункта, а не 106,7 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 107 пунктов с объявленного прежде февральского уровня.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби заявил, что ждет трех снижений базовой процентной ставки Федрезервом по 25 базисных пунктов в текущем году. В интервью Yahoo Finance Гулсби не стал отвечать на вопрос о том, когда американский ЦБ приступит к снижению ставки. "Мне не нравится связывать нам руки или давать понять, что мы приняли решение", - сказал он. Между тем, член совета управляющих ФРС Лиза Кук, выступившая перед студентами Гарвардского университета в понедельник, заявила о необходимости придерживаться "осторожного подхода" к принятию решения о сроках уменьшения базовой ставки. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее снижения Федрезервом в июне оценивается рынком в 73%.

Котировки российских суверенных еврооблигаций в середине недели вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на позитивный отскок цен американских казначейских обязательств. В целом глобальные инвесторы заняли выжидательную позицию в отсутствие важных статданных.

В последние два дня недели ситуация как на мировых долговых рынках, так и в секторе отечественных евробондов была относительно спокойной, колебания котировок были незначительными и не выходили за рамки бокового диапазона на фоне пониженной активности торгов перед длинными выходными в США в связи с пасхальными праздниками (29 марта - Страстная пятница).

Экономика США в IV квартале 2023 года увеличилась на 3,4% в пересчете на годовые темпы, говорится в окончательном отчете министерства торговли страны. Ранее сообщалось о менее значительном подъеме - на 3,2%. Аналитики не ожидали пересмотра ранее объявленной оценки. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 2 тыс., до 210 тыс., сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 212 тыс., а не 210 тыс., как сообщалось прежде.

Тем временем член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофер Уоллер заявил, что устойчивость инфляции и высокие темпы роста занятости в США говорят в пользу мнения, что американскому ЦБ не стоит спешить со снижением базовой процентной ставки.

В США рост индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в феврале замедлился в помесячном выражении до 0,3% с 0,5% в январе. В годовом выражении рост замедлился до минимальных почти за 3 года 2,8% с 2,9%. Индекс PCE Core является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее снижения Федрезервом в июне оценивался рынком в пятницу в 61%, хотя днем ранее вероятность составляла 55%, по данным CME FedWatch.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю всего на 0,02% - до 66,85% от номинала (их доходность увеличилась на 1 базисный пункт и составила 9,31% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 0,01%, до 66,44% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта, до 9,57% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 2 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился в стоимости за пять дней на 0,7%, подешевев до 51,8% от номинала (его доходность увеличилась на 9 базисных пунктов и составила 10,83% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за неделю на 0,14% - до 80,03% от номинала (их доходность выросла на 6 базисных пунктов и составила 15,64% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 0,01% - до 66,32% от номинала (доходность увеличилась на 11 базисных пунктов и составила 18,11% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели на 2,7%, до 67,79% от номинала (их доходность выросла на 69 базисных пунктов, составив 12,8% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за неделю, составив 66,79% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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