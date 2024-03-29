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29 марта 2024 года 18:31
Ориентир для индекса Мосбиржи на конец апреля - диапазон 3400-3450 пунктов - ПСБ
Ориентиром для индекса Мосбиржи на конец апреля выступает диапазон 3400-3450 пунктов, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Мы с оптимизмом смотрим на перспективы российского рынка в апреле. Считаем, что индекс Мосбиржи не только останется выше 3300 пунктов, но и достигнет новых максимумов, - отмечают аналитики банка. - С начала года бенчмарк уже прибавил больше 7%, при этом дивидендный сезон ещё не начался. Именно ожидания рекомендованных выплат будут подпитывать спрос на акции российских компаний, сами выплаты начнутся в конце весны. Здесь хотим отметить Сбербанк. Акции банка имеют самый большой вес в индексе Мосбиржи (вместе с бумагами "ЛУКОЙЛа"), но рекомендации по дивидендам пока нет. Считаем, что вероятность негативного сюрприза крайне мала, и ждём около 33,4 руб. на акцию. Решение наблюдательного совета Сберба должно снять все опасения, и российский рынок сможет продолжить расти. Ориентиром на конец апреля для индекса Мосбиржи выступает диапазон 3400-3450 пунктов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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