Акции Мать и дитя, ЭЛ5-Энерго и Системы будут интересны на следующей неделе - БКС Экспресс

Акции "Мать и дитя", "ЭЛ5-Энерго", и АФК "Система" будут интересны на следующей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев.

"1 апреля компания опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 год, - отмечает эксперт. - В целом результаты ожидаются позитивными. Важным моментом в кейсе ГК "Мать и дитя" остается завершение процесса редомициляции и возобновление дивидендных выплат. По нашим оценкам, если компания распределит всю накопленную и нераспределенную прибыль за период со II полугодия 2021 года по 2023 год, дивиденды могут достичь 190 руб., что соответствует 19% дивдоходности. Появление какой-либо конкретики по срокам выплаты может стать локальным драйвером для бумаг".

Акции ГК "Мать и дитя" с февраля находятся в волатильном боковике, указывает Пучкарев. На текущий момент, по его оценке, в котировки уже во многом заложена возможность крупных дивидендных выплат, для пробоя консолидации вверх могут потребоваться дополнительные драйверы. В то же время есть риски движения вниз, если дивиденды окажутся ниже ожиданий рынка. Пробой отметки 965 руб. станет сигналом о слабости покупателей, увеличивая вероятность спуска ниже 900 руб.

"ЭЛ5-Энерго" 2 апреля отчитается по МСФО за 2023 год. Эксперт БКС рекомендует обратить внимание на динамику EBITDA, FCF, а также долговую нагрузку. "Важным моментом для акций компании на следующей неделе также станет рекомендация совета директоров по дивидендам за 2023 год, - подчеркивается в комментарии. - В базовом сценарии дивиденды не ожидаются из-за повышенной долговой нагрузки, но рынок отчасти заложил в котировки возможность выплат. Если отказ от выплат подтвердится, бумаги могут локально быть под давлением".

Акции "ЭЛ5-Энерго" в последние дни откатились после импульса роста на новостях о заседании совета директоров по дивидендам, однако, на взгляд Пучкарева, есть риски более глубокого снижения в случае отказа от выплат. Среднесрочные ожидания сдержанные, с сентябрьских максимумов бумаги находятся в нисходящем тренде, и аналитик не исключает возможности движения котировок ниже 0,6 руб.

АФК "Система", в свою очередь, планирует представить финансовые результаты по МСФО за 2023 год 4 апреля. В фокусе долговая нагрузка корпоративного центра, динамика процентных расходов. По мнению Пучкарева, сам отчет вряд ли станет серьезным драйверов для котировок, наиболее важный момент - комментарии менеджмента по поводу возможных IPO "дочек". Выход активов "Системы" на публичные торги может стать хорошим драйвером для раскрытия стоимости дочерних компаний и подсветит их стоимость в составе холдинга, считает эксперт.

"С технической точки зрения акции "Системы" находятся в крутом растущем тренде последние месяцы, подъем заметно ускорился в марте, - указывает стратег БКС. - Локально акции выглядят сильно перегретыми, высоки риски коррекционного отката, однако точка разворота остается неопределенной - стоит дождаться более надежных сигналов к снижению. Сильных сопротивлений сейчас нет, продавцы могут активизироваться в любой момент. В случае отката первой целью может стать уровень 21,5 руб.".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.