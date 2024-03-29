"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает топ-идею "Лонг в акциях Сбербанка" с ожидаемой доходностью 15% к концу марта, сообщается в обзоре аналитиков.

"С открытия в начале февраля идея уже заработала 11% - 9,7% без учета стоимости фондирования. Приближение даты решения по дивидендам должно поддержать акции Сбера. В новой стратегии на II квартал 2024 года мы подтвердили фундаментально "позитивный" взгляд на бумагу и повысили целевую цену до 410 рублей за акцию", - отмечают эксперты инвесткомпании.

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