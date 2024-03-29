Вероятен рост индекса Мосбиржи до 3400п в апреле - "Велес Капитал"

Вероятен рост индекса Мосбиржи до 3400 пунктов в апреле, чему поспособствуют дивидендные истории и акции роста, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"С фундаментальной точки зрения российский фондовый рынок в апреле, вероятно, продолжит ориентироваться на дивидендные истории и акции роста, которые должны помочь ему продвинуться выше, - отмечает эксперт. - В частности, объявления об итоговых выплатах за 2023 год все еще ждут от Сбербанка, "МТС", "Ростелекома", "Сургутнефтегаза", "Башнефти", "Транснефти", "Роснефти", "Татнефти", Совкомбанка, "Селигдара", "Магнита", "Газпрома". Бумаги золотодобытчиков в целом могут продолжить повышение благодаря новым рекордам цен на драгоценный металл, которые, похоже, нацелились на отметку $2300/унц. в ожидании смягчения политики ФРС и ЕЦБ, сохранения умеренно высокой инфляции и рекордного спроса со стороны центральных банков".

На взгляд Кожуховой, с технической точки зрения для индексов Мосбиржи и РТС в апреле остается открытой дорога к обновлению годовых пиков 3343 пункта и 1161 пункт соответственно с перспективой развития повышения как минимум в район 3400 и 1180 пунктов, вероятно, при поддержке как корпоративных факторов, так и рубля.

"Потенциал повышения рынка РФ, однако, несмотря на наличие позитивных факторов, может быть ограничен высокими процентными ставками в стране, которые делают более интересными доходности депозитов и гособлигаций", - указывает эксперт "Велес Капитала".

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