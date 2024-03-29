Рубль в последний рабочий день месяца и квартала укрепляется к основным валютам на фоне дорогой нефти

Москва. 29 марта. Доллар США, евро и китайский юань дешевеют на Московской бирже днем в пятницу. Рубль растет к бивалютной корзине на фоне дорогой нефти и с учетом спокойного новостного фона.

Курс доллара США составил 92,32 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 17,75 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 99,44 руб./EUR1, подешевев на 54,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 34,4 копейки, до 95,53 руб. Курс китайского юаня опустился на 3,25 копейки - до 12,68 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепляется к основным валютам в ходе дневных торгов последнего рабочего дня месяца и квартала на фоне дорогой нефти и с учетом спокойного новостного фона. Четверг был последним рабочим днем для ведущих бирж в мире, в пятницу они закрыты в связи с пасхальными праздниками. Так, из-за пасхальных праздников (Страстная пятница) сегодня закрыты биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга и Австралии.

Цены на нефть Brent и WTI завершили март и первый квартал 2024 года уверенным ростом. В марте Brent подорожала на 4,6%, WTI - на 6,3%. В первом квартале цены выросли на 13,6% и 16,1%, согласно данным Dow Jones Market. Торги обеими марками в пятницу не проводятся, так как биржи закрыты в связи со Страстной пятницей.

Россия вместе с рядом стран ОПЕК+ во втором квартале текущего года будет сокращать добычу нефти, а не экспорт, из-за необходимости соответствовать вкладу в сокращения других стран, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, отвечая на вопрос, как соотносится решение о продлении сокращений на фоне заявлений, что рынок находится в балансе.

"Это мера, связанная с тем, чтобы обеспечить равноценный вклад всех стран в сокращение добычи. Как вы помните, мы не сокращали на тот объем, на который сократили другие страны, но на 5% у нас было сокращение экспорта. Наступил момент, когда мы вместо экспорта сокращаем добычу", - сказал он.

Как сообщалось, в начале марта ряд стран ОПЕК+, которые с мая 2023 года дополнительно к официальным квотам альянса сокращают добычу нефти, пролонгировал ограничения, принятые на I квартал 2024 года, еще на II квартал. При этом Россия вместо сокращения экспорта нефти и нефтепродуктов на 500 тыс. б/с обязалась снижать главным образом добычу.

Россия во втором квартале будет сокращать добычу и экспорт в общем на 471 тыс. б/с при разной структуре в каждом из месяцев: в апреле Россия снизит добычу на 350 тыс. б/с, а экспорт - на 121 тыс. б/с; в мае - на 400 тыс. б/с и 71 тыс. б/с соответственно; в июне будет только сокращать добычу на 471 тыс. б/с.

Официальная квота России по добыче нефти на 2024 год в рамках ОПЕК+ составляет 9,95 млн б/с. С учетом добровольного сокращения добычи, объявленного в апреле 2023 года на весь 2024 год, - 9,5 млн б/с. Таким образом, в апреле добыча РФ должна будет находиться на уровне 9,1 млн б/с, в мае - 9,05 млн б/с, в июне - 8,979 млн б/с, что соответствует квоте Саудовской Аравии.

В начале следующей недели рубль может немного ослабнуть, а курс доллара - перейти в чуть более высокий диапазон, зону 93-95 руб., считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов. По его мнению, основным триггером роста основных валют к рублю выступит сокращение реализации валютной выручки экспортерами, традиционное в начале месяца и связанное с прохождением налогового периода, в то время как спрос на валюту остается весьма устойчивым.

"На перспективы рубля в апреле мы также смотрим консервативно. Хотя грядущий месяц сезонно неплохой для рубля ввиду профицита торгового баланса, а цены на нефть остаются неплохими и тяготеют к росту, спрос на валюту остается по-прежнему высоким, в том числе ввиду крепкого состояния экономики и вероятного продолжения оттока капитала в рамках в том числе и сделок с нерезидентами. Да и дисбалансы на валютном рынке, связанные с большим спросом на доллар при растущем предложении юаней, также не поддерживают рубль. Ключевым событием для валютного рынка станет решение правительства по продлению норм об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами, одного из важных факторов сохранения стабильности валютного рынка. Мы ждем положительного решения, целевым на апрель по курсу доллара в настоящее время видим диапазон 91-95 руб.", - говорит Локтюхов.

Курс рубля по отношению к доллару США может остаться в боковом диапазоне 87,5-93,5 руб./$1 в апреле, говорится в комментарии эксперта "БКС Экспресс" Михаила Зельцера.

"Рубль в марте ослаб на 1,5%. Смотрим в контексте: на фоне жесткой среды и теракта такое отклонение относим к погрешности. Валютные барьеры со стороны спроса и предложения смогли "потушить" волатильность. Спрос на валюту купируется жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ, до начала II полугодия не стоит ждать поблажек от регулятора, - отмечает аналитик. - Предложение валюты расширяется за счет нормативов репатриации выручки экспортеров: в апреле могут быть корректировки нормативов, но полной отмены барьеров не ждем. Тем самым боковик в границах 87,5-93,5 руб./$1 может сохраниться и в апреле".