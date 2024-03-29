"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Levi Strauss с целью $22,5

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Levi Strauss & Co. с целевой ценой $22,59 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,2%, стоп-приказ: $18,1, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания представит квартальный отчет 3 апреля. Аналитики ожидают, что выручка составит $1,55 млрд, а прибыль на акцию - $0,21. Учитывая хорошие отчетности компаний-конкурентов и замедляющуюся инфляцию в США, эксперты "Финама" высоко оценивают вероятность того, что отчетность превзойдет ожидания аналитиков, и менеджмент компании даст хороший прогноз.

"С технической точки зрения акции компании демонстрируют среднесрочный восходящий тренд, торгуясь выше 50- и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью $22,5. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $18,1 риск на портфель составит 0,46%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,46", - указывают в инвесткомпании.

Levi Strauss & Co. - американская компания, основанная в 1853 году Ливай Страуссом, известный производитель одежды и обуви.

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