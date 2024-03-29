Долгосрочной целью котировок золота может стать уровень $2700/унц. - "Финам"

Краткосрочно ближайшей значимой целью для котировок золота становится отметка $2350, долгосрочной целью может стать уровень $2700 за тройскую унцию, прогнозирует аналитик "Финама" Николай Дудченко.

"Можно уже подводить определенные итоги 1К24 - цена на золото на спот-рынке выросла более чем на 8%. Это второй подряд квартал роста цены (в 4К23 она выросла на 11,6%). При этом котировки золота переписала свои абсолютные исторические максимумы. Движение наверх было обеспечено преимущественно спросом со стороны мировых центральных банков и ожиданиями рынка по поводу предстоящего снижения ставки ФРС США", - указывает эксперт в обзоре.

"По нашим расчетам, корреляция между ценой на золото и индексом DXY за 1К24 составила всего минус 0,02. Однако здесь стоит обратить внимание, что корреляция достаточно сильно снизилась в марте текущего года, что и повлияло на конечный результат. В январе корреляция золото/DXY составляла минус 0,6, а в феврале она была достаточно сильной и составила минус 0,82, - отмечает Дудченко. - Среднее соотношение цены на золото к цене на нефть составило 25,28. Напомним, что в кризисные периоды соотношение цен обычно стремится к 30, в то же время в цикле экономического роста соотношение стремится приблизительно к 10".

"Технически на долгосрочном "тайм-фрейме" цена на золото может находиться в третьей импульсной волне роста. Согласно волновой теории Эллиотта, длина третьей волны обычно равна или больше первой. Это означает, что на долгосрочном треке целью для цены на золото может стать отметка $2700 за унцию. Краткосрочно ближайшей значимой целью для цены становится отметка $2350 за унцию", - пишет аналитик "Финама" в материале.

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