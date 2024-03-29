"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Baxter с прогнозной ценой $59

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Baxter International с прогнозной стоимостью $59 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 38,2% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Ранее акции эмитента уже находились на нашем радаре, но в начале 2023 года мы приостановили их покрытие в связи с ухудшением прогнозов по финансовым результатам. К настоящему моменту Baxter International снова стала интересной для вложений, после черной полосы наметились проблески - за последний год компания провела реорганизацию и оптимизацию, завершив продажу своего бизнеса в области биофармацевтических решений в третьем квартале 2023 года и реорганизовав оставшиеся направления деятельности в четыре новых сегментах. При этом средства от продажи биофармацевтического сегмента были направлены на погашение долгов", - пишет эксперт.

Baxter International - американский производитель разнообразного медицинского оборудования, расходных материалов, фармацевтики и решений для цифровизации медицины.

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