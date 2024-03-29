"Финам" снизил рейтинг акций Disney до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг акций Walt Disney Co. с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость бумаги на уровне $97,61 за штуку, что предполагает потенциал снижения 19,2%, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.

"Чуть более года акции компании торговались в "красной зоне", сильно уступая основным индексам на американском фондовом рынке. Лишь в прошлом месяце, после публикации отчета за 1К24 финансового года, бумаги вошли в свою зону безубыточности и недавно обновили максимум за год. Несмотря на сильно отстающую от рынка динамику на протяжении года, весь потенциал роста у акций эмитента был исчерпан, и данные бумаги пришли в соответствие со своей фундаментальной стоимостью. Однако недавнее ралли в акциях лишь увеличило разрыв между реальной стоимостью бизнеса и рыночной оценкой компании, в связи с чем мы считаем, что вероятность снижения к справедливой стоимости в текущей рыночной ситуации достаточно велика, - пишет эксперт в обзоре. - При оценке стоимости акций Disney мы опирались на прогнозные мультипликаторы P/E, EV/S и EV/EBITDA компаний-аналогов и собственные исторические мультипликаторы компании за последние два года".

Walt Disney Co. - один из крупнейших в мире медиахолдингов. Компания управляет тематическими парками развлечений, владеет кабельными телеканалами, станциями эфирного телевещания, киностудиями и стриминговыми видеосервисами.

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