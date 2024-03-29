Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- Страстная пятница (выходной на биржах Гонконга, США и Европы);

- предварительный индекс потребительских цен Франции за март;

- базовый ценовой индекс потребления, личные доходы и расходы США в феврале;

- выступление главы ФРС Джерома Пауэлла;

- на Московской бирже начнутся торги акциями "Европлана".

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