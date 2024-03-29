Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 29 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также сохранения Банком России ключевой ставки на уровне 16% по итогам состоявшегося 22 марта заседания, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили с незначительными колебаниями торги в четверг, инвесторы оценивали макроэкономические статданные и новости крупных компаний. Экономика США в IV квартале 2023 года увеличилась на 3,4% в пересчете на годовые темпы, говорится в окончательном отчете министерства торговли страны. Ранее сообщалось о менее значительном подъеме - на 3,2%. Аналитики не ожидали пересмотра ранее объявленной оценки. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 2 тыс., до 210 тыс., сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 212 тыс., а не 210 тыс., как сообщалось прежде.

Тем временем член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофер Уоллер заявил, что устойчивость инфляции и высокие темпы роста занятости в США говорят в пользу мнения, что американскому ЦБ не стоит спешить со снижением базовой процентной ставки.

Фондовые индексы Японии, Китая и Южной Кореи растут в пятницу. Биржи Гонконга и Австралии закрыты в связи с праздником (Страстная пятница). Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов увеличился на 0,5%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite вырос на 0,5%. Южнокорейский KOSPI прибавляет 0,2%.

В свою очередь цены на нефть Brent и WTI завершили март и первый квартал 2024 года уверенным ростом. Торги обеими марками в пятницу не проводятся, так как биржи закрыты в связи со Страстной пятницей. В марте Brent подорожала на 4,6%, WTI - на 6,3%. В первом квартале цены выросли на 13,6% и 16,1%. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на закрытие рынка в четверг увеличилась на $1,39 (1,6%), до $87,48 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали на $1,82 (2,2%), до $83,17 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 28 марта выросла почти в 2,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 23,579 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,543 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг вырос всего на 0,02% и составил 105,77 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,05%, поднявшись до 892,01 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "АФК Система-1Р-11" (+0,73%), "РЖД-001P-17R" (+0,44%) и "Газпромбанк БО-17" (+0,41%), а в лидерах снижения - облигации "ФСК ЕЭС БО-05" (-0,87%), "Роснефть БО-03" (-0,35%) и "СТМ-001Р-03" (-0,23%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) завершило размещение двух выпусков облигаций с переменными купонами серий 002Р-04 и 002Р-05 общим объемом 42 млрд рублей. Сбор заявок на займы прошел 21 марта. Финальные объемы размещения составили 17 млрд рублей для выпуска серии 002Р-04 и 25 млрд рублей для выпуска серии 002Р-05. Первоначальный ориентир спреда к RUONIA и ключевой ставке Банка России не превышал 1,6%. В ходе сбора заявок ориентиры трижды снижались и были окончательно установлены в размере 1,4% и 1,3% годовых соответственно для индикаторов RUONIA и ключевой ставки ЦБ. Срок обращения обоих займов - 3,5 года, купоны квартальные.

ООО "Сергиевское" 29 марта начнет размещение 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Размещение продлится до 3 июня. Ставки 1-12 купонов установлены на уровне 20% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 9-12 купонов. Также заявлена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонов.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии 002Р-14R объемом 10 млрд рублей на уровне 14,4% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 15,2% годовых, купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 28 марта. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 14,75% годовых, а предполагаемый объем размещения составлял 5 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 3 апреля.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) 3 апреля планирует начать размещение дополнительного выпуска N2 облигаций серии 005P-03P объемом 5 млрд рублей. Цена доразмещения 99,5% от номинала. Предварительная дата окончания размещения - наиболее ранняя из следующих дат: 5 апреля 2024 года или дата размещения последней облигации. Основной выпуск 10-летних облигаций серии 005P-03P с офертой через 3,3 года объемом 17 млрд рублей банк разместил в начале марта. Ставка 1-13-го квартальных купонов установлена на уровне 13,7% годовых. ГПБ 25 марта доразместил выпуск на 208,7 млн рублей по цене 100% от номинала, в результате текущий объем займа составляет 17,2 млрд рублей.

Россельхозбанк 16 апреля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок в рамках размещения дополнительного выпуска облигаций серии БО-03-002Р объемом не менее 5 млрд рублей. Цена доразмещения 100% от номинала. Предварительная дата размещения - 18 апреля. Основной выпуск 3-летних облигаций серии БO-03-002P на 20 млрд рублей был размещен в феврале текущего года. Купоны по выпуску переменные и ежемесячные, рассчитываются как RUONIA плюс 1,3% годовых.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 24-го купона облигаций 1-й серии на уровне 22,47% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня 2022 года и закончилось 23 мая 2023 года, бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

ООО "Новосибирский завод резки металла" (НЗРМ) установило ставку 28-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. Эмитент завершил размещение 5-летнего выпуска объемом 160 млн рублей в январе 2022 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-18-го купонов, купоны ежемесячные. Ставки 19-60-го купонов равны наименьшему из значений: ключевой ставке ЦБ, действующей на 7-й рабочий день до даты начала купона, плюс 5,75% годовых, или величине 15,75% годовых. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го и 57-го купонов будет погашено по 7,5% от номинала, еще 25% от номинала - в дату окончания 60-го купона.

АО "Почта России" выкупило по оферте 229 тыс. 713 облигаций серии БО-04 по цене 100% от номинала. Объем займа составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания выкупила 4,6% займа. Десятилетний выпуск облигаций на 5 млрд рублей компания разместила в апреле 2017 года. Ставка текущего купона до погашения - 14,2% годовых.