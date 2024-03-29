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Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торги пятницы вблизи текущих уровней - ПСБ
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29 марта 2024 года 09:41
Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торги пятницы вблизи текущих уровней - ПСБ
Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торговую сессию в пятницу вблизи текущих уровней, немного выше отметки 3300 пунктов, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Учитывая последний торговый день перед выходными, яркой динамики ждать не стоит. Спрос инвесторов будет фокусироваться в отдельных бумагах. По-прежнему позитивно смотрим на акции Сбербанка, именно они должны стать локомотивом роста для всего рынка в ближайшее время", - отмечает эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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