Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торги пятницы вблизи текущих уровней - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торговую сессию в пятницу вблизи текущих уровней, немного выше отметки 3300 пунктов, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Учитывая последний торговый день перед выходными, яркой динамики ждать не стоит. Спрос инвесторов будет фокусироваться в отдельных бумагах. По-прежнему позитивно смотрим на акции Сбербанка, именно они должны стать локомотивом роста для всего рынка в ближайшее время", - отмечает эксперт в комментарии.

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