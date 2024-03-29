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Главная / Мнения аналитиков / Рынок акций РФ обладает шансами на рост в апреле - БКС Экспресс
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29 марта 2024 года 09:26
Рынок акций РФ обладает шансами на рост в апреле - БКС Экспресс
Выкуп глубокой просадки, фиксация периода на годовых максимумах по индексу Мосбиржи и закрепление над техническим сопротивлением - аргументы к дальнейшему продвижению российского рынка акций вверх, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. На повестке - высокие дивидендные ожидания, массовая редомициляция корпораций, бум IPO, надежды на выход ключевой ставки Банка России на плато и вероятность разворота денежно-кредитной политики регулятора в начале II полугодия, указывает аналитик в обзоре. "Актуальные фундаментальные вводные позволяют рассчитывать на достижение в 2024 году индексом Мосбиржи таргета в 3650 пунктов", - уверен Зельцер. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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