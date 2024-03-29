Рынок акций РФ обладает шансами на рост в апреле - БКС Экспресс

Выкуп глубокой просадки, фиксация периода на годовых максимумах по индексу Мосбиржи и закрепление над техническим сопротивлением - аргументы к дальнейшему продвижению российского рынка акций вверх, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

На повестке - высокие дивидендные ожидания, массовая редомициляция корпораций, бум IPO, надежды на выход ключевой ставки Банка России на плато и вероятность разворота денежно-кредитной политики регулятора в начале II полугодия, указывает аналитик в обзоре.

"Актуальные фундаментальные вводные позволяют рассчитывать на достижение в 2024 году индексом Мосбиржи таргета в 3650 пунктов", - уверен Зельцер.

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