Цены на нефть завершили март и 1К24 уверенным ростом

Уолл-стрит закрылась слабыми изменениями по итогам торгов в четверг на статданных и корпоративных новостях. Фондовые индексы Японии, Китая и Южной Кореи растут в пятницу. Цены на нефть завершили первый квартал уверенным ростом.

Американские фондовые индексы завершили с незначительными колебаниями торги в четверг, инвесторы оценивали макроэкономические статданные и новости крупных компаний.

Экономика США в четвертом квартале 2023 года увеличилась на 3,4% в пересчете на годовые темпы, говорится в окончательном отчете министерства торговли страны. Ранее сообщалось о менее значительном подъеме - на 3,2%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра ранее объявленной оценки.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 2 тыс., до 210 тыс., сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 212 тыс., а не 210 тыс., как сообщалось прежде.

Тем временем член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофер Уоллер заявил, что устойчивость инфляции и высокие темпы роста занятости в США говорят в пользу мнения, что американскому ЦБ не стоит спешить со снижением базовой процентной ставки.

Акции Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) подорожали на 3,2%. Американская аптечная сеть увеличила выручку во втором квартале 2024 финансового года сильнее прогнозов рынка, однако получила значительный чистый убыток и понизила верхнюю границу годового прогноза скорректированной прибыли.

Рыночная стоимость Home Depot Inc. (SPB: HD) опустилась на 0,6%. Крупнейшая в США сеть магазинов товаров для дома достигла соглашения о покупке специализированного дистрибьютора SRS Distribution за $18,25 млрд. Это крупнейшая сделка в истории Home Depot, отмечает CNBC.

Цена бумаг AMC Entertainment (SPB: AMC) упала на 14,3% на новости, что оператор сети кинотеатров планирует разместить акции на сумму до $250 млн.

Капитализация Estee Lauder Cos. (SPB: EL) поднялась на 6,3% после того, как аналитики Bank of America повысили рекомендацию для акций производителя косметики и парфюмерии до "покупать".

Ритейлер люксовой мебели RH дал сильный прогноз для роста выручки на текущий фингод, акции компании взлетели на 17%.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,12% и составил 39807,37 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,11% - до 5254,35 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,12% и составил 16379,46 пункта.

Фондовые индексы Японии, Китая и Южной Кореи растут в пятницу.

Биржи Гонконга и Австралии закрыты в связи с праздником (Страстная пятница).

Японский индекс Nikkei 225 прибавляет 0,6% в ходе торгов. Уверенный рост показывают акции Tokyo Electric Power (+2,8%), Mitsubishi Heavy Industries (+5,7%), Mitsubishi UFJ Financial (+1,1%), Fast Retailing (+1,1%), Inpex Corp. (+1,9%).

Розничные продажи в Японии в феврале увеличились на 4,6% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, сообщило в пятницу министерство экономики, торговли и промышленности страны. Темпы роста ускорились по сравнению с январскими 2,1% и превзошли консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, на уровне 3%.

Повышение розничных продаж в Японии отмечено по итогам 24-го месяца подряд.

Между тем, объем промпроизводства в Японии в феврале сократился на 0,1% относительно предыдущего месяца, тогда как эксперты ожидали роста на 1,4%.

Безработица в стране в прошлом месяце увеличилась до максимальных с сентября 2023 года 2,6% по сравнению с 2,4% в январе. Эксперты не ожидали ее изменения.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite вырос на 0,5%.

Стоимость акций Contemporary Amperex Technology поднялась на 0,5%, China CSSC Holdings - на 6%, PetroChina Company - на 5,6%.

Южнокорейский KOSPI прибавляет 0,2%. Бумаги Samsung Electronics увеличились на 1,9%, Celltrion - на 4,4%. В то же время цена акций LG Energy Solution опустилась на 1,6%, Hyundai Motor - на 1,5%.

Розничные продажи в Южной Корее в феврале снизились на 3,1% относительно января, когда они выросли на 1%, говорится в опубликованном в пятницу отчете статистического ведомства страны. Объем промпроизводства увеличился на 3,1% в помесячном и на 4,8% в годовом выражении.

Цены на нефть Brent и WTI завершили март и первый квартал 2024 года уверенным ростом.

Торги обеими марками в пятницу не проводятся, так как биржи закрыты в связи со Страстной пятницей.

В марте Brent подорожала на 4,6%, WTI - на 6,3%. В первом квартале цены выросли на 13,6% и 16,1%, согласно данным Dow Jones Market.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на закрытие рынка в четверг увеличилась на $1,39 (1,6%), до $87,48 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $1,82 (2,2%), до $83,17 за баррель.