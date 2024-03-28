.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль в четверг немного понизился к основным валютам на закрытии позиций после завершения налоговых выплат марта
.
ГЛАВНОЕ
В феврале промпроизводство в РФ выросло на 8,5%
Рост промпроизводства в РФ в феврале ускорился до 8,5% после 4,6% в январе, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 5,6%. За январь-февраль промпроизводство в РФ выросло на 6,6%
 
Что изменится в жизни россиян с апреля
о втором месяце весны начнут действовать сразу несколько важных нововведений. Будет проиндексирован размер социальных пенсий, вырастут выплаты работникам здравоохранения, а для собственников квартир в краткосрочном найме предусмотрят дополнительную...
 
Зарубежные онлайн-заказы начнут облагаться пошлиной независимо от цен
Заказы физлиц из-за границы через маркетплейсы перестанут подпадать под беспошлинный порог и будут облагаться ввозными сборами вне зависимости от суммы покупки, пишут "Ведомости" со ссылкой на свой источник. Информацию изданию подтвердил...
 
ЦБ предостерег компании от обхода антисанкционных мер
Спустя два года после введения властями особого порядка расчетов с недружественными иностранцами Банк России решил предостеречь финансовые организации от попыток обхода контрсанкционных механизмов. ЦБ опубликовал 25 марта разъяснение к...
 
28 марта 2024 года 19:43

Рубль в четверг немного понизился к основным валютам на закрытии позиций после завершения налоговых выплат марта

Москва. 28 марта. Доллар США немного ускорил темпы роста, евро перешел к повышению после активного падения в первой половине сессии на Московской бирже по итогам торгов в четверг; рубль немного подешевел к бивалютной корзине на закрытии позиций после завершения налоговых выплат марта.

Курс доллара США составил 92,5 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 19,5 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 99,99 руб./EUR1, подорожав на 9,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 14,89 копейки, до 95,87 руб. Курс китайского юаня вырос на 5,2 копейки - до 12,71 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подешевел к основным мировым валютам по итогам торгов в четверг после заметного роста, наблюдавшегося в утренние часы. Сегодня компании-экспортеры перечисляли в бюджет единый налоговый платеж, в сумму которого вошли НДС, налог на прибыль, акцизы, НДПИ и квартальный НДД. Общий объем налоговых выплат, по оценке аналитиков, мог составить 2 трлн рублей.

"Рубль поначалу пытался укрепляться, но после открытия основных торгов резко сдал позиции. В середине сессии произошло восстановление, российская валюта выходила в небольшой плюс, но удержаться на положительной территории не сумела и вскоре обновила дневной минимум. Фактор налогового периода заканчивает свое воздействие на рубль - сегодня пик фискальных платежей экспортеров. Но исчезновение с их стороны дополнительного предложения инвалюты может компенсироваться за счет существенного повышения в последние месяцы цен на ключевые товары российского экспорта. Это должно увеличить приток в страну экспортной выручки, большая доля которой обязательна к продаже на внутреннем рынке. Дополнительную поддержку рублю продолжат оказывать достаточно жесткие денежно-кредитные условия, которые сохраняет Банк России. Они уменьшают избыточный спрос на импорт, а, следовательно, и на валюту. Кроме того, импорт также испытывает давление со стороны санкций и в целом неблагоприятных геополитических условий. Правда, эти факторы негативно влияют и на объем экспорта как в ценовом плане, так и в количественном выражении", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Российская валюта остается стабильной, продолжает консолидироваться в диапазоне 90 - 93 возле его верхней границы. Национальную валюту удерживает в этом коридоре жесткая монетарная политика ЦБ, а также нетто-приток иностранной валюты на внутренний валютный рынок на фоне относительно дорогой нефти. Локально против рубля сегодня играет укрепление американкой валюты. Индекс доллара USDX прибавляет около 0,1%, находясь в восходящем тренде из-за сохранения повышенной базовой процентной ставки в США.", - отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев.

Участники рынков постепенно сокращают торговую активность, так как в пятницу, 29 марта, биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга и Австралии, закрыты в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница).

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на отчет о доходах и расходах американцев за февраль, включающий ключевой показатель инфляции, который отслеживает Федеральная резервная система (ФРС). Минторг США опубликует этот отчет в пятницу, когда американские биржи будут закрыты (Страстная пятница).

В этот же день состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Член совета управляющих Федеральной резервной системы Крис Уоллер полагает, что высокие показатели инфляции и значительный рост числа рабочих мест в начале 2024 года подтверждают его мнение о том, что "не стоит спешить" со снижением процентных ставок в США, сообщает MarketWatch.

Последние экономические данные "подсказывают мне, что разумно удерживать ставку на нынешнем "ограничительном" уровне, возможно, дольше, чем считалось ранее, чтобы помочь удерживать инфляцию на устойчивой траектории в направлении к 2%", сказал он, выступая на заседании Экономического клуба Нью-Йорка в среду вечером.

Исходя из котировок фьючерсов на размер ставки, рынок сейчас оценивает вероятность ее снижения по итогам заседания Федрезерва в июне примерно в 60%. Неделей ранее этот шанс составлял около 70%, отмечает Trading Economics.

Темпы роста потребительских цен в еврозоне стремительно замедляются, и момент для снижения процентных ставок становится все ближе, в свою очередь заявил член управляющего совета Европейского центрального банка и глава ЦБ Италии Фабио Панетта.

"Ограничительная денежно-кредитная политика ЕЦБ давит на спрос и содействует снижению инфляции наряду с падением цен на энергоносители, - отметил он в ходе выступления в Риме. - Риски для ценовой стабильности ослабли, и вскоре наступят условия для смягчения ДКП".

Рынок в целом ожидает, что ЕЦБ начнет снижать ставки в июне.

Цены на нефть повышаются в четверг и завершают существенным ростом первый квартал.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК повысилась на 1,42%, до $87,3 за баррель. Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,51%, до $82,58 за баррель. С начала года котировки подскочили примерно на 14%.

Торги обеими марками в пятницу проводиться не будут в связи со Страстной пятницей, поэтому для нефти первый квартал фактически заканчивается в четверг. С начала квартала Brent подорожала на 11,8%, WTI - на 13,5%.

Как сообщило министерство энергетики США в среду, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,16 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения на 1,275 млн баррелей. Между тем днем ранее Американский институт нефти (API) сообщил о гораздо более значительном росте запасов за минувшую неделю - на 9,4 млн баррелей.

Поддержку ценам на нефть в четверг оказали статданные. По окончательным данным министерства торговли США, экономика страны в четвертом квартале 2023 года увеличилась на 3,4% в пересчете на годовые темпы. Ранее сообщалось о менее значительном подъеме - на 3,2%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра ранее объявленной оценки.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 29 марта на 32,91 копейки, до 92,2628 руб./$1, и уменьшил курс евро на 56,47 копейки, до 99,7057 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг уменьшился на 28,3 копейки по отношению к среде и составил 92,248 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 14,59 копейки, уменьшившись до 92,2835 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 699,571 млн, из которых $328,101 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 371,47 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 76,83 копейки, до 99,4871 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 26,55 копейки, до 99,7531 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR627,448 млн, из которых EUR166,736 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR460,712 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали в четверг смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 27 марта снизилась на 25 базисных пунктов - до 15,25% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц опустилась в четверг на 1 базисный пункт, до 15,68% годовых, на 3 месяца - осталась на прежнем уровне - 15,94% годовых, срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно среды на 2 базисных пункта, до 15,47% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
29 марта 2024 года 12:58
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Baxter с прогнозной ценой $59
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Baxter International с прогнозной стоимостью $59 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 38,2% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Ранее акции эмитента уже находились на...    читать дальше
.
29 марта 2024 года 12:29
"ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, включив в число фаворитов бумаги "Группы Позитив" и "Ростелекома", а также исключив акции "Татнефти" и "Транснефти". Текущий состав топ-10 акций России: "ВУШ Холдинг", "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА", "Московская биржа", "НоваБев...    читать дальше
.
29 марта 2024 года 11:57
Вероятный диапазон курса рубля на апрель составляет 91-95 руб./$1 - ПСБ
Вероятный диапазон торгов валютной пары доллар/рубль в апреле составляет 91-95 руб./$1, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "На перспективы рубля в апреле смотрим консервативно Хотя грядущий месяц сезонно неплохой для него на фоне...    читать дальше
.
29 марта 2024 года 11:50
Рынок акций РФ после позитивного открытия залег в боковик в отсутствие ориентиров, просели металлурги
Москва. 29 марта. Рынок акций РФ утром в пятницу после позитивного открытия торгов залег в боковик в отсутствие внешних ориентиров из-за выходного дня на Западе в связи со Страстной пятницей; индекс МосБиржи топчется вблизи 3310 пунктов при смешанной динамике цен blue chips, хуже рынка выглядят просевшие бумаги металлургических компаний.    читать дальше
.
29 марта 2024 года 11:25
"Финам" снизил рейтинг акций Disney до "продавать"
"Финам" понизил рейтинг акций Walt Disney Co. с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость бумаги на уровне $97,61 за штуку, что предполагает потенциал снижения 19,2%, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова. "Чуть более года акции компании торговались в "красной...    читать дальше
.
29 марта 2024 года 11:05
Курс рубля может остаться в диапазоне 87,5-93,5 руб./$1 в апреле - БКС Экспресс
Курс рубля по отношению к доллару США может остаться в боковом диапазоне 87,5-93,5 руб./$1 в апреле, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера. "Рубль в марте ослаб на 1,5%. Смотрим в контексте: на фоне жесткой среды и теракта такое отклонение относим к погрешности. Валютные...    читать дальше
.
29 марта 2024 года 10:38
Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - Страстная пятница (выходной на биржах Гонконга, США и Европы); - предварительный индекс потребительских цен Франции за март; - базовый ценовой индекс потребления,...    читать дальше
.
29 марта 2024 года 10:11
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций АЛРОСА
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "АЛРОСА" на фоне перспектив дальнейшего восстановления рынка алмазов и низкой оценки (при текущих ценах и курсе рубля бумаги эмитента торгуются с мультипликатором EV/EBITDA 12M 4,7x, с дисконтом около 20% к историческому уровню), сообщается в...    читать дальше
.
29 марта 2024 года 09:57
Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 29 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, а также сохранения Банком России ключевой ставки на уровне 16% по итогам состоявшегося 22 марта заседания, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
29 марта 2024 года 09:56
Сохранение превалирующей доли флоатеров в портфеле - стратегия на апрель - ПСБ
Сохранение превалирующей доли флоатеров в инвестиционном портфеле на рынке рублевых гособлигаций - стратегия на апрель текущего года, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. "Плавное восстановление рынка ОФЗ после мартовских распродаж...    читать дальше
.
29 марта 2024 года 09:41
Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торги пятницы вблизи текущих уровней - ПСБ
Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торговую сессию в пятницу вблизи текущих уровней, немного выше отметки 3300 пунктов, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Учитывая последний торговый день перед выходными, яркой динамики ждать не стоит. Спрос инвесторов будет...    читать дальше
.
29 марта 2024 года 09:26
Рынок акций РФ обладает шансами на рост в апреле - БКС Экспресс
Выкуп глубокой просадки, фиксация периода на годовых максимумах по индексу Мосбиржи и закрепление над техническим сопротивлением - аргументы к дальнейшему продвижению российского рынка акций вверх, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. На повестке - высокие дивидендные ожидания, массовая...    читать дальше
.
29 марта 2024 года 09:11
Цены на нефть завершили март и 1К24 уверенным ростом
Уолл-стрит закрылась слабыми изменениями по итогам торгов в четверг на статданных и корпоративных новостях. Фондовые индексы Японии, Китая и Южной Кореи растут в пятницу. Цены на нефть завершили первый квартал уверенным ростом.    читать дальше
.
29 марта 2024 года 09:10
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Take-Two
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Take-Two Interactive Software с прогнозной стоимостью на уровне $165 за штуку, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Артема Князева. "Take-Two купит Gearbox Entertainment за $460 млн. Продавцом выступит шведская Embracer Group....    читать дальше
.
29 марта 2024 года 08:55
Рубль стабилен относительно доллара и юаня под влиянием противоречивых факторов
Москва. 29 марта. Доллар США и юань чуть подрастают на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль стабилен в условиях влияния разнонаправленных факторов.    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.