Рубль в четверг немного понизился к основным валютам на закрытии позиций после завершения налоговых выплат марта

Москва. 28 марта. Доллар США немного ускорил темпы роста, евро перешел к повышению после активного падения в первой половине сессии на Московской бирже по итогам торгов в четверг; рубль немного подешевел к бивалютной корзине на закрытии позиций после завершения налоговых выплат марта.

Курс доллара США составил 92,5 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 19,5 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 99,99 руб./EUR1, подорожав на 9,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 14,89 копейки, до 95,87 руб. Курс китайского юаня вырос на 5,2 копейки - до 12,71 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подешевел к основным мировым валютам по итогам торгов в четверг после заметного роста, наблюдавшегося в утренние часы. Сегодня компании-экспортеры перечисляли в бюджет единый налоговый платеж, в сумму которого вошли НДС, налог на прибыль, акцизы, НДПИ и квартальный НДД. Общий объем налоговых выплат, по оценке аналитиков, мог составить 2 трлн рублей.

"Рубль поначалу пытался укрепляться, но после открытия основных торгов резко сдал позиции. В середине сессии произошло восстановление, российская валюта выходила в небольшой плюс, но удержаться на положительной территории не сумела и вскоре обновила дневной минимум. Фактор налогового периода заканчивает свое воздействие на рубль - сегодня пик фискальных платежей экспортеров. Но исчезновение с их стороны дополнительного предложения инвалюты может компенсироваться за счет существенного повышения в последние месяцы цен на ключевые товары российского экспорта. Это должно увеличить приток в страну экспортной выручки, большая доля которой обязательна к продаже на внутреннем рынке. Дополнительную поддержку рублю продолжат оказывать достаточно жесткие денежно-кредитные условия, которые сохраняет Банк России. Они уменьшают избыточный спрос на импорт, а, следовательно, и на валюту. Кроме того, импорт также испытывает давление со стороны санкций и в целом неблагоприятных геополитических условий. Правда, эти факторы негативно влияют и на объем экспорта как в ценовом плане, так и в количественном выражении", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Российская валюта остается стабильной, продолжает консолидироваться в диапазоне 90 - 93 возле его верхней границы. Национальную валюту удерживает в этом коридоре жесткая монетарная политика ЦБ, а также нетто-приток иностранной валюты на внутренний валютный рынок на фоне относительно дорогой нефти. Локально против рубля сегодня играет укрепление американкой валюты. Индекс доллара USDX прибавляет около 0,1%, находясь в восходящем тренде из-за сохранения повышенной базовой процентной ставки в США.", - отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев.

Участники рынков постепенно сокращают торговую активность, так как в пятницу, 29 марта, биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга и Австралии, закрыты в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница).

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на отчет о доходах и расходах американцев за февраль, включающий ключевой показатель инфляции, который отслеживает Федеральная резервная система (ФРС). Минторг США опубликует этот отчет в пятницу, когда американские биржи будут закрыты (Страстная пятница).

В этот же день состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Член совета управляющих Федеральной резервной системы Крис Уоллер полагает, что высокие показатели инфляции и значительный рост числа рабочих мест в начале 2024 года подтверждают его мнение о том, что "не стоит спешить" со снижением процентных ставок в США, сообщает MarketWatch.

Последние экономические данные "подсказывают мне, что разумно удерживать ставку на нынешнем "ограничительном" уровне, возможно, дольше, чем считалось ранее, чтобы помочь удерживать инфляцию на устойчивой траектории в направлении к 2%", сказал он, выступая на заседании Экономического клуба Нью-Йорка в среду вечером.

Исходя из котировок фьючерсов на размер ставки, рынок сейчас оценивает вероятность ее снижения по итогам заседания Федрезерва в июне примерно в 60%. Неделей ранее этот шанс составлял около 70%, отмечает Trading Economics.

Темпы роста потребительских цен в еврозоне стремительно замедляются, и момент для снижения процентных ставок становится все ближе, в свою очередь заявил член управляющего совета Европейского центрального банка и глава ЦБ Италии Фабио Панетта.

"Ограничительная денежно-кредитная политика ЕЦБ давит на спрос и содействует снижению инфляции наряду с падением цен на энергоносители, - отметил он в ходе выступления в Риме. - Риски для ценовой стабильности ослабли, и вскоре наступят условия для смягчения ДКП".

Рынок в целом ожидает, что ЕЦБ начнет снижать ставки в июне.

Цены на нефть повышаются в четверг и завершают существенным ростом первый квартал.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК повысилась на 1,42%, до $87,3 за баррель. Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,51%, до $82,58 за баррель. С начала года котировки подскочили примерно на 14%.

Торги обеими марками в пятницу проводиться не будут в связи со Страстной пятницей, поэтому для нефти первый квартал фактически заканчивается в четверг. С начала квартала Brent подорожала на 11,8%, WTI - на 13,5%.

Как сообщило министерство энергетики США в среду, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,16 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения на 1,275 млн баррелей. Между тем днем ранее Американский институт нефти (API) сообщил о гораздо более значительном росте запасов за минувшую неделю - на 9,4 млн баррелей.

Поддержку ценам на нефть в четверг оказали статданные. По окончательным данным министерства торговли США, экономика страны в четвертом квартале 2023 года увеличилась на 3,4% в пересчете на годовые темпы. Ранее сообщалось о менее значительном подъеме - на 3,2%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра ранее объявленной оценки.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 29 марта на 32,91 копейки, до 92,2628 руб./$1, и уменьшил курс евро на 56,47 копейки, до 99,7057 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг уменьшился на 28,3 копейки по отношению к среде и составил 92,248 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 14,59 копейки, уменьшившись до 92,2835 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 699,571 млн, из которых $328,101 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 371,47 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 76,83 копейки, до 99,4871 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 26,55 копейки, до 99,7531 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR627,448 млн, из которых EUR166,736 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR460,712 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали в четверг смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 27 марта снизилась на 25 базисных пунктов - до 15,25% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц опустилась в четверг на 1 базисный пункт, до 15,68% годовых, на 3 месяца - осталась на прежнем уровне - 15,94% годовых, срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно среды на 2 базисных пункта, до 15,47% годовых.