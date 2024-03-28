Цены евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 28 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились за день.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,84% от номинала (доходность - 9,31% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики, их котировки остались на уровне предыдущего дня - 66,45% от номинала (доходность также не изменилась, составив 9,56% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 0,5 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не изменился в цене за день - 52,19% от номинала (доходность - 10,75% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 4 базисных пункта - до 79,86% от номинала (их доходность увеличилась на 5 базисных пунктов, составив 15,75% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 6 базисных пунктов - до 66,37% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта, составив 18,09% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году выросли в цене на 9 базисных пунктов - до 67,77% от номинала (их доходность опустилась на 2 базисных пункта, до 12,8% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 7 базисных пунктов, составив 66,85% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 28 марта была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в четверг также не демонстрируют ярко выраженной динамики на фоне пониженной активности торгов перед длинными выходными (29 марта торги в США проводиться не будут в связи с пасхальными праздниками - Страстная пятница).

Экономика США в четвертом квартале 2023 года увеличилась на 3,4% в пересчете на годовые темпы, говорится в окончательном отчете министерства торговли страны. Ранее сообщалось о менее значительном подъеме - на 3,2%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра ранее объявленной оценки. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 2 тыс., до 210 тыс., сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 212 тыс., а не 210 тыс., как сообщалось прежде.

Тем временем член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофер Уоллер заявил, что устойчивость инфляции и высокие темпы роста занятости в США говорят в пользу мнения, что американскому ЦБ не стоит спешить со снижением базовой процентной ставки.