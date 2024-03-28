Фактор налогового периода заканчивает свое воздействие на рубль - "БКС МИ"

Фактор налогового периода заканчивает свое воздействие на рубль, отмечается в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Дмитрия Бабина.

"Рубль поначалу пытался укрепляться, но после открытия основных торгов резко сдал позиции, - комментирует события четверга Бабин. - В середине сессии произошло восстановление, российская валюта выходила в небольшой плюс, но удержаться на положительной территории не сумела и вскоре обновила дневной минимум. Фактор налогового периода заканчивает свое воздействие на рубль - сегодня пик фискальных платежей экспортеров. Но исчезновение с их стороны дополнительного предложения инвалюты может компенсироваться за счет существенного повышения в последние месяцы цен на ключевые товары российского экспорта. Это должно увеличить приток в страну экспортной выручки, большая доля которой обязательна к продаже на внутреннем рынке".

Дополнительную поддержку, по мнению эксперта, рублю продолжат оказывать достаточно жесткие денежно-кредитные условия, которые сохраняет Банк России. Они уменьшают избыточный спрос на импорт, а, следовательно, и на валюту.

"Кроме того, импорт также испытывает давление со стороны санкций и в целом неблагоприятных геополитических условий, - указывает аналитик. - Правда, эти факторы негативно влияют и на объем экспорта, как в ценовом плане, так и в количественном выражении".

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