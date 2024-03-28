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28 марта 2024 года 17:43
Фактор налогового периода заканчивает свое воздействие на рубль - "БКС МИ"
Фактор налогового периода заканчивает свое воздействие на рубль, отмечается в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Дмитрия Бабина. "Рубль поначалу пытался укрепляться, но после открытия основных торгов резко сдал позиции, - комментирует события четверга Бабин. - В середине сессии произошло восстановление, российская валюта выходила в небольшой плюс, но удержаться на положительной территории не сумела и вскоре обновила дневной минимум. Фактор налогового периода заканчивает свое воздействие на рубль - сегодня пик фискальных платежей экспортеров. Но исчезновение с их стороны дополнительного предложения инвалюты может компенсироваться за счет существенного повышения в последние месяцы цен на ключевые товары российского экспорта. Это должно увеличить приток в страну экспортной выручки, большая доля которой обязательна к продаже на внутреннем рынке". Дополнительную поддержку, по мнению эксперта, рублю продолжат оказывать достаточно жесткие денежно-кредитные условия, которые сохраняет Банк России. Они уменьшают избыточный спрос на импорт, а, следовательно, и на валюту. "Кроме того, импорт также испытывает давление со стороны санкций и в целом неблагоприятных геополитических условий, - указывает аналитик. - Правда, эти факторы негативно влияют и на объем экспорта, как в ценовом плане, так и в количественном выражении". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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