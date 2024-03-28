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28 марта 2024 года 15:43

Рубль днем слабо меняется к основным валютам после утреннего роста на остаточном спросе перед единым налоговым платежом

Москва. 28 марта. Доллар США отыграл потери первой половины сессии и перешел повышению, евро заметно сократил темпы снижения на Московской бирже днем в четверг; рубль слабо укрепляется к бивалютной корзине благодаря остаточному спросу на рублевую ликвидность, обусловленному подготовкой экспортеров к единому налоговому платежу.

Курс доллара США составил 92,31 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 0,75 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 99,69 руб./EUR1, подешевев на 21 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 9,04 копейки, до 95,63 руб. Курс китайского юаня вырос на 3,05 копейки - до 12,69 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую смешанную динамику к основным мировым валютам в ходе дневных торгов после заметного роста, наблюдавшегося в утренние часы. На сегодняшний день приходится единый налоговый платеж, когда в бюджет должны быть перечислены НДС, налог на прибыль, акцизы, НДПИ и квартальный НДД, общий объем которых, по оценке аналитиков, может достичь 2 трлн рублей.

"Ситуация на отечественном валютном рынке остается стабильной. Рубль поддерживают высокие цены на нефть, а также нетто-приток иностранной валюты на российский валютный рынок. Продавцами валюты выступают экспортеры, а также ЦБ РФ и Минфин. Кроме того, сохраняются стратегический фактор в виде жесткой монетарной политики ЦБ РФ, который на прошлой неделе сохранил ключевую процентную ставку на отметке 16%", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

"Сегодня давление на валюты со стороны экспортеров сохранится, но, учитывая окончание налогового периода, начнет ослабляться, что ввиду неплохого внешнего фона предполагает снижение волатильности. По моему мнению, доллар продолжит двигаться внутри диапазона 91,5-93 руб., завершит день у текущих уровней. По-прежнему рассчитываю, что данный диапазон останется актуальным до конца недели: прочность зоны сопротивления 93-93,5 руб. курс доллара, скорее, будет проверять уже в апреле на фоне традиционного для начала месяца сокращения предложения", - полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Участники рынков постепенно сокращают торговую активность, так как в пятницу, 29 марта, биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга и Австралии, закрыты в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница).

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на отчет о доходах и расходах американцев за февраль, включающий ключевой показатель инфляции, который отслеживает Федеральная резервная система (ФРС). Минторг США опубликует этот отчет в пятницу, когда американские биржи будут закрыты (Страстная пятница).

В этот же день состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Член совета управляющих Федеральной резервной системы Крис Уоллер полагает, что высокие показатели инфляции и значительный рост числа рабочих мест в начале 2024 года подтверждают его мнение о том, что "не стоит спешить" со снижением процентных ставок в США, сообщает MarketWatch.

Последние экономические данные "подсказывают мне, что разумно удерживать ставку на нынешнем "ограничительном" уровне, возможно, дольше, чем считалось ранее, чтобы помочь удерживать инфляцию на устойчивой траектории в направлении к 2%", сказал он, выступая на заседании Экономического клуба Нью-Йорка в среду вечером.

Исходя из котировок фьючерсов на размер ставки, рынок сейчас оценивает вероятность ее снижения по итогам заседания Федрезерва в июне примерно в 60%. Неделей ранее этот шанс составлял около 70%, отмечает Trading Economics.

Темпы роста потребительских цен в еврозоне стремительно замедляются, и момент для снижения процентных ставок становится все ближе, в свою очередь заявил член управляющего совета Европейского центрального банка и глава ЦБ Италии Фабио Панетта.

"Ограничительная денежно-кредитная политика ЕЦБ давит на спрос и содействует снижению инфляции наряду с падением цен на энергоносители, - отметил он в ходе выступления в Риме. - Риски для ценовой стабильности ослабли, и вскоре наступят условия для смягчения ДКП".

Рынок в целом ожидает, что ЕЦБ начнет снижать ставки в июне.

Нефть активно дорожает в четверг и завершает первый квартал существенным ростом на фоне геополитической напряженности и ограничений добычи странами ОПЕК+.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК повысилась на 1,29%, до $87,2 за баррель. Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,38%, до $82,46 за баррель. С начала года котировки подскочили примерно на 14%.

Торги обеими марками в пятницу проводиться не будут в связи со Страстной пятницей.

Как сообщило министерство энергетики США в среду, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,16 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения на 1,275 млн баррелей. Между тем днем ранее Американский институт нефти (API) сообщил о гораздо более значительном росте запасов за минувшую неделю - на 9,4 млн баррелей.

Кроме того, нефтяной рынок ждет новостей от ОПЕК+. Государства коалиции, которые проведут очередную встречу 3 апреля, вероятно, сохранят действующие ограничения добычи, поскольку в ОПЕК+ пока не видят необходимости менять объемы производства, полагают эксперты.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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